来週の主な予定 ECBと米消費者物価 最も「タカ派」田村日銀委員の講演 トランプ前大統領とハリス氏直接対決 来週の主な予定 ECBと米消費者物価 最も「タカ派」田村日銀委員の講演 トランプ前大統領とハリス氏直接対決

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来週の主な予定 ECBと米消費者物価 最も「タカ派」田村日銀委員の講演 トランプ前大統領とハリス氏直接対決



・日本GDP改定値 小幅上方修正の見通し、インフレと賃金の堅調な伸び受け年内追加利上げも視野に

・最も「タカ派」とされる田村日銀委員の講演、前回3月末には予想外のハト派発言で円売りが強まった

・ECB理事会 賃金上昇率の伸び急減速しインフレの伸びは鈍化した、利下げは確実との見方

・米消費者物価指数 前年比で5カ月連続で伸びが鈍化する見通し、ただ9月利下げは織り込み済み

・中国主要経済統計 8月は悪天候や消費低迷で総じて弱い内容か、景気減速懸念一段と高まる恐れ

・米大統領選候補者討論会、トランプ氏とハリス氏の直接対決 アップル製品発表イベント「iPhone16」披露か



FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～19日）



9日（月）

日本GDP改定値（第2四半期）

中国消費者物価指数・生産者物価指数（8月）

米NY連銀インフレ期待（8月）

米アップル、製品発表イベント開催



10日（火）

中国貿易統計（8月）

英週平均賃金（7月）

シルクNZ中銀総裁補、会議出席

中国全人代常務委員会（13日まで）

米大統領選候補者討論会、共和党トランプ前大統領と民主党ハリス副大統領の直接対決

第79回国連総会開幕

OPEC月報



11日（水）

米消費者物価指数（8月）

中川日銀審議委員、金融経済懇談会出席

ハンター豪中銀チーフエコノミスト兼総裁補佐、経済フォーラム出席



12日（木）

日本国内企業物価指数（8月）

ECB政策金利、ラガルドECB総裁 記者会見

米生産者物価指数（8月）

米新規失業保険申請件数（7日終了週）

田村日銀審議委員、金融経済懇談会出席

自民党総裁選告示（27日投開票）



13日（金）

市場調査会社イプソス英インフレ態度調査（8月）

米ミシガン大学消費者信頼感（9月）

EU財務相非公式理事会（14日まで）



14日（土）

中国新築住宅価格・中古住宅価格・不動産投資（8月）

中国鉱工業生産・小売売上高・失業率（8月）

ナーゲル独連銀総裁、講演



※予定は変更することがあります

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