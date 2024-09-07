来週の主な予定　ECBと米消費者物価　最も「タカ派」田村日銀委員の講演　トランプ前大統領とハリス氏直接対決

・日本GDP改定値　小幅上方修正の見通し、インフレと賃金の堅調な伸び受け年内追加利上げも視野に
・最も「タカ派」とされる田村日銀委員の講演、前回3月末には予想外のハト派発言で円売りが強まった
・ECB理事会　賃金上昇率の伸び急減速しインフレの伸びは鈍化した、利下げは確実との見方
・米消費者物価指数　前年比で5カ月連続で伸びが鈍化する見通し、ただ9月利下げは織り込み済み
・中国主要経済統計　8月は悪天候や消費低迷で総じて弱い内容か、景気減速懸念一段と高まる恐れ
・米大統領選候補者討論会、トランプ氏とハリス氏の直接対決　アップル製品発表イベント「iPhone16」披露か

FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～19日）

9日（月）
日本GDP改定値（第2四半期）
中国消費者物価指数・生産者物価指数（8月）
米NY連銀インフレ期待（8月）
米アップル、製品発表イベント開催

10日（火）
中国貿易統計（8月）
英週平均賃金（7月）
シルクNZ中銀総裁補、会議出席
中国全人代常務委員会（13日まで）
米大統領選候補者討論会、共和党トランプ前大統領と民主党ハリス副大統領の直接対決
第79回国連総会開幕
OPEC月報

11日（水）
米消費者物価指数（8月）
中川日銀審議委員、金融経済懇談会出席
ハンター豪中銀チーフエコノミスト兼総裁補佐、経済フォーラム出席

12日（木）
日本国内企業物価指数（8月）
ECB政策金利、ラガルドECB総裁 記者会見
米生産者物価指数（8月）
米新規失業保険申請件数（7日終了週）
田村日銀審議委員、金融経済懇談会出席
自民党総裁選告示（27日投開票）

13日（金）
市場調査会社イプソス英インフレ態度調査（8月）
米ミシガン大学消費者信頼感（9月）
EU財務相非公式理事会（14日まで）

14日（土）
中国新築住宅価格・中古住宅価格・不動産投資（8月）
中国鉱工業生産・小売売上高・失業率（8月）
ナーゲル独連銀総裁、講演

※予定は変更することがあります