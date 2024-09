「踊るプロジェクト」12年ぶりの新作映画『室井慎次 敗れざる者』(10月11日)、『室井慎次 生き続ける者』(11月15日)の劇場公開を記念して、『踊る大捜査線』歴代映画シリーズが、フジテレビ系にて最新リマスター版(4Kリストア版)で地上波一挙放送されることが決定した。あわせて、テレビシリーズ(全11話)とスペシャルドラマ3作品もリピート放送される。

映画シリーズのラインナップは、『踊る大捜査線 THE MOVIE』(1998)、『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』(2003)、『踊る大捜査線 THE MOVIE 3 ヤツらを解放せよ!』(2010)、『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』(2012)、『容疑者 室井慎次』(2005)の計5本。シリーズ4作品の地上波一挙放送は、史上初の試みとなる。

また、1997年1月期放送のテレシリーズ(全11話)が、9月16日よりフジテレビ系(関東ローカル)にてリピート放送がスタート。「踊る大捜査線 歳末特別警戒スペシャル」(1997)、「踊る大捜査線 番外編 湾岸署婦警物語 初夏の交通安全スペシャル」(1998)、「踊る大捜査線 秋の犯罪撲滅スペシャル」(1998)も順次オンエアされる。また、9月20日からはドラマシリーズがTVer&FODで期間限定・順次無料配信となる。

「踊る大捜査線」は、警視庁湾岸署の刑事・青島俊作(織田裕二)が事件解決のために奮闘する姿や、個性的な同僚刑事たちとの人間ドラマを描いた刑事ドラマ。主演の織田をはじめ、柳葉敏郎、深津絵里、水野美紀、ユースケ・サンタマリア、いかりや長介ら豪華キャストが脇を固めた。2部作の新作映画は、柳葉ふんする室井慎次が主人公となる。(編集部・倉本拓弥)

放送スケジュール

【映画シリーズ】

9月28日(土) 21時〜 『踊る大捜査線 THE MOVIE』

9月30日(月)21時〜 『容疑者 室井慎次』

10月5日(土)21時〜 『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』

10月12日(土) 20時〜 『踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ!』

11月16日(土)21時〜 『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』

【テレビシリーズ&スペシャルドラマ】

9月16日(月)〜「踊る大捜査線」ドラマシリーズ

第一部:13時50分〜14時48分 ハッピーアワー枠(毎週月曜〜金曜※関東ローカル)

第二部:14時48分〜15時45分 ハッピーアワー枠(毎週月曜〜金曜※関東ローカル)

9月24日(火)&25日(水)「踊る大捜査線 歳末特別警戒スペシャル」

9月25日(水)&26日(木)「踊る大捜査線 番外編 湾岸署婦警物語 初夏の交通安全スペシャル」

9月26日(木)&30日(月)「踊る大捜査線 秋の犯罪撲滅スペシャル」