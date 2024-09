★あの映画の聖地で楽しめるイベント色々【店名】イオンモール下妻【住所】茨城県下妻市堀篭972-1【今後の予定】9月14日実施・鈴木真理子著「ゴシック&ロリータ語辞典」サイン会・しもつまKawaiiマーケット(ロリィタハンドメイド販売会・フリマ)★国内最大級のロリータ系即売会【イベント名】Gothic and Lolita Market【今後の予定】10月5日〜6日 WITH HARAJUKU HALLにて「11th Gothic and Lolita Market」開催★プチプラで楽しめるロリ―タブランド【店名】しまむら【ブランド名】m♡petit by misako【紹介した商品】(国本梨沙着用)・ダイカットクッション 税込2970円・レディース ワンピース 税込5170円(大きいサイズは税込5489円)・レディース フェルトリボンカンカン帽 税込1969円・レディース パンプス 税込2970円※ワンピースは受注販売 9月8日(日)までオンラインショップで受付※その他の商品は売り切れている可能性があります★青木さんともコラボするロリ―タブランド【ブランド名】axes femme kawaii★ゴスロリの知識が学べる辞典【タイトル】『ゴシック&ロリータ語辞典』(誠文堂新光社)鈴木真理子著【定価】1879円(税込)