大人気シリーズ「踊る大捜査線」の新作映画2部作の公開を記念して、これまでに公開された映画『踊る大捜査線』4作品と映画『容疑者 室井慎次』(2005年公開)、そして連続ドラマ『踊る大捜査線』、スペシャルドラマ3作品がフジテレビで放送される。前作の映画『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』が2012年9月7日に公開されてからちょうど12年となる日に発表された。

1997年1月期の連続ドラマとして放送された『踊る大捜査線』は、脱サラして湾岸署刑事課に配属された異色の刑事、主人公・青島俊作(織田裕二)が、刑事の理想と現実とのギャップに困惑しつつも、正しいことをするために、真摯(しんし)に事件に向かっていく物語を、時に熱く、時にユーモアを交えながら描いた。所轄の刑事・青島と本庁のキャリア組・室井慎次(柳葉敏郎)との“熱き友情”だけでなく、警察内部の縦割り社会や上下関係にも触れ、最終話の番組平均視聴率は23.1%を記録するなど(※視聴率はビデオリサーチ調べ、関東地区・世帯)、圧倒的な支持を集めた。98年に公開された『踊る大捜査線 THE MOVIE』は興行収入100億円超えのメガヒットを記録し、2003年公開の映画第2弾『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』は興行収入173億円を超え、20年以上たった今でも、実写日本映画No.1の座に君臨している。これまでに公開された映画シリーズ6作品の累計興行収入は487億円、累計動員数3598万人を超え、長きにわたって日本のエンターテインメント界で存在感を放ってきた。そして、映画『〜 THE FINAL 新たなる希望』の公開から12年、今年3月に“踊るプロジェクト”が再始動。映画『室井慎次 敗れざる者』が10月11日より、映画『室井慎次 生き続ける者』が11月15日より、それぞれ公開される。映画過去作を最新リマスター版(4Kリストア版)で初の地上波一挙放送が決定。さらに、ハッピーアワー枠で連続ドラマ、スペシャルドラマ3作品をリピート放送。今月20日からはTVer・FODにてドラマ『踊る大捜査線』を期間限定で順次無料配信する。連続ドラマの初回放送から27年、新作映画を待つ間に、今もなお、愛され続ける「踊る大捜査線」の世界を復習(予習)しておこう。■映画「踊る大捜査線」シリーズ9月28日(土)後9:00〜:土曜プレミアム・『踊る大捜査線 THE MOVIE』9月30日(月)後9:00〜:『容疑者 室井慎次』10月5日(土)後9:00〜:土曜プレミアム・『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』10月12日(土)後9:00〜:土曜プレミアム・『踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ!』11月16日(土)後9:00〜:土曜プレミアム・『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』■テレビドラマ「踊る大捜査線」シリーズ リピート放送ハッピーアワー枠:月〜金 第一部:後1:50〜2:48、第二部:後2:48〜3:45※関東ローカル)※放送日の変更可能性あり●連続ドラマ『踊る大捜査線』(全11話)9月16日スタート●スペシャルドラマ『踊る大捜査線 歳末特別警戒スペシャル』(1997年12月30日放送)9月24日(火)、9月25日(水)●スペシャルドラマ『踊る大捜査線 番外編 湾岸署婦警物語 初夏の交通安全スペシャル』(1998年6月19日放送)9月25日(水)、9月26日(木)●スペシャルドラマ『踊る大捜査線 秋の犯罪撲滅スペシャル』(1998年10月6日放送)9月26日(木)、9月30日(月)■テレビドラマ『踊る大捜査線』TVer/FODにて、9月20日(金)から期間限定で順次無料配信開始※配信予定/内容は予告なく変更になる場合があります。