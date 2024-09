映画シリーズ6作合計の累計動員数3598万人、同興行収入487.6億円を超え、社会現象を起こした『踊る大捜査線』シリーズのオリジナル・サウンドトラック計11タイトルと、テレビドラマ『踊る大捜査線』主題歌の織田裕二 with マキシ・プリースト「Love Somebody」が7日、サブスクリプションサービスで一挙解禁となった。“踊るプロジェクト”は、2012年9月7日公開映画『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる野望』以来、12年ぶりとなる映画最新作『室井慎次 敗れざる者』が10月11日に、『室井慎次 生き続ける者』が11月15日に二部作で公開される。これを記念し、『〜新たなる野望』公開日だった9月7日、踊るシリーズを彩ってきた音楽が一挙にサブスク解禁された。

さらに、最新二部作のオリジナル・サウンドトラックが、11月13日にユニバーサルミュージックよりCD発売と楽曲配信されることも決定。詳細は後日公開となる。今月28日からは、映画過去作全4作品と『容疑者 室井慎次』が地上波で一挙放送。映画全4作品の地上波一挙放送は『踊る大捜査線』史上初で、最新リマスター版(4Kリストア版)の地上波放送も初となる。■サブスク解禁タイトル・Love Somebody/織田裕二 with マキシ・プリースト(1997年発売)・踊る大捜査線 オリジナル・サウンドトラック(1997年発売)・踊る大捜査線 オリジナル・サウンドトラックII(1997年発売)・踊る大捜査線 オリジナル・サウンドトラックIII(1998年発売)・踊る大捜査線 オリジナル・サウンドトラック・ベスト(2003年発売)・踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!オリジナル・サウンドトラックIV(2003年発売)・踊る大捜査線 オリジナル・サウンドトラック・リミックス(2003年発売)・踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!オリジナル・サウンドトラックV[スコア篇](2003年発売)・『交渉人 真下正義』オリジナル・サウンドトラック(2005年発売)・『容疑者 室井慎次』オリジナル・サウンドトラック(2005年発売)・踊る大捜査線 THE MOVIE 3 ヤツらを解放せよ!オリジナル・サウンドトラック(2010年発売)・踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望 オリジナル・サウンドトラック(2012年発売)