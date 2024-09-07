　7日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1210円安の3万5150円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

42206.35円　　ボリンジャーバンド3σ
40432.10円　　ボリンジャーバンド2σ
39145.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38657.85円　　ボリンジャーバンド1σ
38515.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38488.53円　　75日移動平均
37465.85円　　200日移動平均
37130.00円　　一目均衡表・転換線
36883.60円　　25日移動平均
36782.00円　　5日移動平均
35150.00円　　7日夜間取引終値
35109.35円　　ボリンジャーバンド-1σ
34755.00円　　一目均衡表・基準線
33335.10円　　ボリンジャーバンド2σ
31560.85円　　ボリンジャーバンド3σ
255.21円　　6日日経平均株価現物終値


株探ニュース