日経225先物テクニカルポイント（7日夜間取引終了時点）
7日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1210円安の3万5150円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
42206.35円 ボリンジャーバンド3σ
40432.10円 ボリンジャーバンド2σ
39145.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38657.85円 ボリンジャーバンド1σ
38515.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38488.53円 75日移動平均
37465.85円 200日移動平均
37130.00円 一目均衡表・転換線
36883.60円 25日移動平均
36782.00円 5日移動平均
35150.00円 7日夜間取引終値
35109.35円 ボリンジャーバンド-1σ
34755.00円 一目均衡表・基準線
33335.10円 ボリンジャーバンド2σ
31560.85円 ボリンジャーバンド3σ
255.21円 6日日経平均株価現物終値
株探ニュース
42206.35円 ボリンジャーバンド3σ
40432.10円 ボリンジャーバンド2σ
39145.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38657.85円 ボリンジャーバンド1σ
38515.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38488.53円 75日移動平均
37465.85円 200日移動平均
37130.00円 一目均衡表・転換線
36883.60円 25日移動平均
36782.00円 5日移動平均
35150.00円 7日夜間取引終値
35109.35円 ボリンジャーバンド-1σ
34755.00円 一目均衡表・基準線
33335.10円 ボリンジャーバンド2σ
31560.85円 ボリンジャーバンド3σ
255.21円 6日日経平均株価現物終値
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