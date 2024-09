8月28日にBE:FIRSTがリリースした2ndアルバム『2:BE』。もちろん売上は順調で、初週売上10.7万枚を記録し、9月3日発表の「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得している。

そのリード曲になっているのが「Blissful」だ。同曲は8月12日に先行配信されており、8月21日公開のBillboard JAPANの総合ソングチャート「Billboard JAPAN Hot 100」をはじめ、様々な音楽チャートで1位を獲得している。楽曲リリースと同時にBE:FIRST公式YouTubeチャンネルではMVも公開。9月6日現在で400万回再生を突破しており、注目を集めている。さらにNTTドコモ「ahamo」のCMソングにもなっており、まだまだ広がっていきそうな1曲だ。

そんな同曲の振付は、メンバーのSOTAとRht.のKAITAが担当。「Masterplan」など昨今の楽曲に比べると比較的ゆったりした曲調で、メンバーのパフォーマンスからも余裕を感じることができる。公式YouTubeチャンネルで8月14日に公開された「Blissful -Dance Performance-」や翌8月15日に公開された「Blissful -Dance Practice-」からもそれは感じられる。

BE:FIRSTのパフォーマンスと言えば、特にここ最近は緩急あるダンスにパワフルで、高度なニュアンスを付けていることが多かった。さらにサビなどの見せ場では7人のダンスがぴったりと揃っており、迫力も満点。しかし、「Blissful」ではひと味違ったパフォーマンスが楽しめるのではないだろうか。もちろん、揃っている部分があったり、動く部分と止まる部分の緩急は健在。だが、バチバチに揃った振付というよりも、それぞれのノリを活かした振付が多いように感じる。その余裕ある緩めのノリと楽曲の雰囲気が合致しており、スタイリッシュさもある。これがオシャレに見えるというのは、スキルがあるからこそ。そして、その雰囲気を引き出せているのは、さすがSOTAとKAITAといったところだろう。

そうしたノリの部分が多いパフォーマンスだからこそ、リスナーも一緒に体を揺らしたくなるのではないだろうか。サビの振付も、ボーカルに合わせて溜めながら引っ張るようなノリをした後にクラップ、〈To the left to the right〉で手を出しながら左、右を向くというもので、マーキングで踊るぶんにはダンスをやったことがない人でもできるはず。これまでも生配信などで振付の一部をSOTAがレクチャーしてくれていたことがあったが、同曲はより気軽に真似することができ、ライブでもメンバーと一緒に踊りながら楽しめそうだ。

そしてその余裕があるからこそ、パフォーマンスからはメンバー同士の仲の良さも伝わってくる。「Blissful -Dance Performance-」や「Blissful -Dance Practice-」を観ていると、メンバー同士で顔を見合わせているシーンや、ダンスでコミュニケーションを取っているかのようにワイワイしているシーンも。ライブや番組のMCなどで見せるわちゃわちゃした彼らの雰囲気がパフォーマンスを通しても味わえるのだ。実際、8月22日放送のラジオ番組『Tresen』(FMヨコハマ)ではSHUNTOが「振付的にもメンバーと目が合いやすくて、めちゃくちゃ楽しかったですね」と語っていた。パフォーマンスを通して、BE:FIRSTの等身大が味わえる一曲と言えるだろう。

年末からはドームツアー『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』が始まる。「(『SUMMER SONIC 2024』で披露した時)お客さんもまとめてこの音楽を作ってる感じがあって、一体感がありましたね」というSHUNTOの言葉を、ぜひワンマンライブでも体感してみてはいかがだろうか。

(文=高橋梓)