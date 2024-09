きょう7日放送の日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』(後7:56〜8:54)の見どころが、公開された。あいみょん、スキマスイッチ、TWS、Mrs. GREEN APPLE、Rockon Social Club(※50音順)が出演する。番組初登場のあいみょんは、成田凌が主演を務める読売テレビ・日本テレビ系日曜ドラマ『降り積もれ孤独な死よ』の主題歌として書き下ろした新曲「ざらめ」と、5月にリリースした、杉咲花主演ドラマの主題歌「会いに行くのに」を歌唱する。

トークでは、スタジオ観覧のファン120人から募集した質問にあいみょんが「ほぼ友だち!」とフレンドリーに答えていく。「ビールが大好きなあいみょんがビール腹にならない秘けつは?」という質問では、松下洸平が「えーっ?体内時計複雑ですね」と驚くあいみょんの生活リズムが明らかになる。街頭インタビューで寄せられた質問にも回答する。「なんであいみょんっていうの?」「歌詞はどういう時に思いつく?」「勉強は子どもの頃ちゃんとやってましたか?」と気になる質問が続々登場。歌詞が思いつく時の質問については「作詞作曲、同時進行なんですよ」というあいみょんは、自身の楽曲が生まれる時の様子を明かす。さらに、自身が「日本一小さいヴィレッジヴァンガード」と呼ぶ実家の一室の写真も公開する。5ヶ月連続リリースで話題となったMrs. GREEN APPLEは「コロンブス」をテレビ初披露するほか、人と人とのつながりを描いた「familie」の2曲を観客の前で演奏する。連続リリースに加え、7月に日本バンド史上最年少でスタジアムツアーを開催、来月にはKアリーナ横浜にて10日間約20万人動員の定期公演も控える。そんなハードスケジュールをどう乗り切っているのか有働由美子が「疲れないようにするコツ、スタミナをためるコツ」を聞くと、「ライブ後にもランニングしたり」(藤澤涼架)、疲れた時には「曲作ります」(大森元貴)などとその過ごし方が判明する。トークでは「建築みたいなセットを背負いたいとか、水を100トン使ってみましょうとか」(大森)と語るライブ演出についても映像を交えながら紹介する。デビューから21年を迎えた今もなお、幅広い世代に支持されるスキマスイッチの初出演も決定。名曲「奏(かなで)」と最新曲「逆転トリガー」をパリオリンピックの名シーンとともにスペシャルライブで届ける。男闘呼組メンバーを中心とした寺岡呼人プロデュースのバンドで、初の日本武道館公演を控えるRockon Social Clubのパフォーマンスが決定。最新曲「Summer of Love」を披露する。SEVENTEENの弟分として1月にデビューし、TikTokの累積再生回数は開設から短期間で2億回を突破したTWSは、新曲「If I’m S, Can You Be My N?」をパフォーマンスする。■9月7日放送『with MUSIC』出演者&歌唱楽曲あいみょん「ざらめ」「会いに行くのに」スキマスイッチ「奏(かなで)」「逆転トリガー」TWS「If I’m S, Can You Be My N?」Mrs. GREEN APPLE「コロンブス」「familie」Rockon Social Club「Summer of Love」※50音順MC:有働由美子アーティストナビゲーター:松下洸平