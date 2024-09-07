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Genghis Khan dominated most of Asia.
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The man obviously dominated his wife and son.
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The trial has dominated the news this week.
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Only a handful of companies dominate the market.
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Pension reform dominated the election campaign.
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Natural resources dominate the country¡Çs exports.
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Don't let your work dominate your life.
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He was dominating the conversation.
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These topics dominate our conversation every time we speak.
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The team dominated the first half of the game.
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She dominated the final to win her first Wimbledon title.
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His living room is dominated by a big aquarium.
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