英語を話せるようになりたいけれど、効果的な学習法が見つからない。そんな多くの英語学習者から絶賛の声を集める本が『話す力が身につく5分間英単語』だ。カジュアルな会話からフォーマルな表現まで、数千に及ぶ例文を音声とともに掲載。実践的なスピーキング力やリスニング力を向上させることができる。著者は、英字新聞編集長を10年以上務める高橋敏之氏。一般的な英単語集には記載されていない「ニュアンス」や「実際の使われ方」まで丁寧に解説した。本稿では本書から特別に一部を抜粋して紹介する。

dominate

米亜法舛鮖拉曚垢

◆米亜法僻耜氾な意味で)支配する

dominate:「支配する」が基本のイメージ

dominateは「支配する」というのが元の意味だが、そこから転じて◆屐僻耜氾な意味で)支配する」という意味でも使われる。

これはかなり幅広い文脈で使われるので注意が必要だ。

特に、「その事件が翌日のニュースを支配した⇒翌日のニュースはその事件一色だった」や「その企業はマーケットを支配している⇒マーケットシェアの大半を占めている」のように、「(あること・ものの中で)最も大きな[重要な]位置を占める」という意味で使うことが多い。

他にも「試合の前半を支配した⇒前半を優位に進めた」「その銅像は公園を支配している⇒その銅像は公園の中で最も目立っている」のように様々な用法があるが、基本的には「支配する」というのが元になるイメージ。そこから文脈によって様々な意味になるというわけだ。

ここではその代表的なパターンを見ていこう。そうすれば、△琉嫐の使い方が見えてくるはずだ。

米亜法舛鮖拉曚垢

Genghis Khan dominated most of Asia.

ジンギスカンはアジアの大部分を支配していた

◆ "rule"とほぼ同じ意味だが、ruleが「統治する」といった意味であるのに対し、dominateの方が「(完全に)支配する」というニュアンスがやや強い

The man obviously dominated his wife and son.

その男は明らかに妻と息子を支配していた

It is still a male-dominated industry.

それはまだ、男性が支配する業界だ

◆ 他にもwhite-dominated society(白人が支配する社会)のように、〜-dominatedの形で「〜が支配する」という形容詞になる

◆米亜法僻耜氾な意味で)支配する

The trial has dominated the news this week.

今週のニュースは、その裁判の話題一色だった

Only a handful of companies dominate the market.

一握りの企業がマーケットシェアの大半を占めている

Pension reform dominated the election campaign.

年金制度改革が選挙戦の中心的な争点となった

Natural resources dominate the country’s exports.

天然資源がその国の輸出の大半を占めている

Don't let your work dominate your life.

仕事ばかりの生活になってはいけないよ

He was dominating the conversation.

彼が会話の主導権を握っていた

◆ 「話題」が主語になったパターンの下の例文と比較しよう

These topics dominate our conversation every time we speak.

私たちが話すといつも、こうしたことが話題になる

The team dominated the first half of the game.

そのチームは試合の前半を優位に進めた

She dominated the final to win her first Wimbledon title.

彼女は決勝戦で相手を圧倒し、ウィンブルドンで初優勝した

His living room is dominated by a big aquarium.

彼のリビングでは、巨大な水槽が存在感を放っている

◆ 水槽がまるで「支配する」ように部屋の中で目立っている様子を想像しよう

□ handful(名)一握り

□ pension(名)年金

□ reform(名)改革/(動)〜を改革する

□ aquarium(名)水族館、水槽

(本稿は『5分間英単語』から抜粋・編集したものです。)