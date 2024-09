SixTONESがMCを務める冠番組の第1弾『SixTONESの今日からプロデューサーズ!』が9月15日22時30分、第2弾『Game of SixTONES』が同22日22時30分、日本テレビ系にて2週連続で放送されることが決まった。15日放送の番組が、SixTONESの民放初の冠番組となる。15日放送の『SixTONESの今日からプロデューサーズ!』では、今年で結成10周年イヤーを迎え、ドームツアーを開催するなど大活躍のSixTONES6人が、初めてウラカタに。6人が見習いプロデューサーとなって、知恵と体力を絞り、日本中の人をハッピーにして回るロケバラエティー。

日本一安いと言われる、群馬の小さな遊園地をSixTONESがプロデュース。地元で愛されている小さな遊園地の70周年イベントを裏方として盛り上げて、お客さんを何人呼ぶことができるのか?さらに、最高にうまい生ビールをプロデュース。味、温度、おつまみ、注ぎ方…さまざまな要素にこだわって、ある大物芸能人に届ける。果たして、最高の一杯をプロデュースすることができるのか?スタジオでは、新米プロデューサーとして奮闘するSixTONESを、チョコレートプラネットと近藤春菜が見守る。22日放送の『Game of SixTONES』は、見ている人も絶対やってみたくなる“新作ゲーム”を、SixTONESとVIPゲストがひたすら全力で楽しむゲーム&トークバラエティー。挑むのは、この番組“完全オリジナル”の新作ゲーム。リップシンク“ギャグ”バトル、キメ顔マル秘にらめっこ、一発勝負“サイズ感”カジノ、など、さまざまなジャンルのゲームに、SixTONESと大物ゲスト、人気俳優が体を張って挑戦する。勝負の世界には、なぜか人間の本性が現れる。ゲームを通じてVIPゲストの知られざる性格や人間性を丸裸に。誰も知らない人気芸能人たちの一面が見られる、新感覚ゲーム番組だ。SixTONESは「SixTONES6人で、こうやってメインでやらせていただけるのは嬉しいです」(ジェシー)、スタジオにこの6人で入っていく感じっていうのが、すごく新鮮でした」(高地優吾、「高」は「はしごだか」が正式表記)、「6人で何かやるのが、楽しいから好きなんですよ。それが1つでも2つでも増えていったら、とにかく嬉しいですね」(松村北斗)、「ロケVTRがあっという間に感じました!」(森本慎太郎)、「お互いのチームが何をしているか知らなかったんですけど、スタジオが盛り上がりすぎて、VTRの音声があんまり聞こえなかったです(笑)」(田中樹)とコメント。京本大我は、「番組名の『プロデュース』にちなんで、メンバー同士で、この人のここをプロデュースしたいということがあれば教えてください」との質問に対し、「僕たちSixTONESは、音楽を大事にしていて、ライブ作るときとかも、6人で意見出し合って作るんですよ。だから、誰か1人が6人をプロデュースして、音楽や演出を作るとか。そういうパターンも、ある意味、ファンの人たちは見たことないと思うので、やってみたいですよね」と語った。『SixTONESの今日からプロデューサーズ!』は9月15日22時30分、『Game of SixTONES』は同22日22時30分、日本テレビ系にて放送。※SixTONESによるコメント全文は以下の通り。■SixTONES(ジェシー 京本大我 松村北斗 眞詫ジ磧/綱椰蟻析此‥鎮羲)コメント全文Q.9月15日・9月22日に2週連続で冠番組の放送が決定しました。今のお気持ちを教えてください。ジェシー:SixTONES6人で、こうやってメインでやらせていただけるのは嬉しいです。眞蓮Д好織献にこの6人で入っていく感じっていうのが、すごく新鮮でした。ロケのVTRを見るときも、ちょっと不思議な感覚でした。ジェシー:不思議でした。面白かったです。松村:6人で何かやるのが、楽しいから好きなんですよ。それが1つでも2つでも増えていったら、とにかく嬉しいですね。ジェシー: (番組タイトル「SixTONESの今日からプロデューサーズ!」にちなんで)うれPです。うれしいじゃなくて、うれPです!Q.1週目は、「SixTONESの今日からプロデューサーズ!」が放送となりますが、見どころを教えてください。田中:裏方って色々考えたり、工程を踏んだり、大変だっていうことがちょっとでも垣間見えると、楽しいんじゃないかなと思います。普段僕たちは、なかなか裏方っていう経験がほとんどなくて、プロデュースしていただく立場だったりするので、そういう僕たちが必死にいろんなことを模索しながら、プロデュースしようとする姿は、ちょっと上手くいかないところもあるけど、見ててそこが面白いんじゃないかなと思います。Q.先ほど、「SixTONESの今日からプロデューサーズ!」の収録を終えられたばかりですが、収録を終えていかがですか?森本:ロケVTRがあっという間に感じました!内容が濃く、面白くなっているなと思いました。今回は、2つのチームに分かれてロケに行っていて、もう一つのチームのVTRは初めて見たんですけど、すごく色んなことをやっていたんだなと感じて、楽しかったです。田中:お互いのチームが何をしているか知らなかったんですけど、スタジオが盛り上がりすぎて、VTRの音声があんまり聞こえなかったです(笑)そこだけちょっと心残りです。一同:(笑)眞蓮OAでもう一回見直してもらってね(笑)Q.番組名の「プロデュース」にちなんで、メンバー同士で、この人のここをプロデュースしたいということがあれば教えてください。京本:僕たちSixTONESは、音楽を大事にしていて、ライブ作るときとかも、6人で意見出し合って作るんですよ。だから、誰か1人が6人をプロデュースして、音楽や演出を作るとか。そういうパターンも、ある意味、ファンの人たちは見たことないと思うので、やってみたいですよね。松村:やります!ジェシー:やらせてください!Q.2週目放送の「Game of SixTONES」では、様々なゲームに挑戦されるということですが、みなさんゲームは得意ですか?田中:得意かどうかは本当にものによるんですが、待ち時間に、6人でその場で思いついたようなゲームをやります。森本:しりとりとかね!田中:ミュージックビデオの撮影の合間とか、ちょっとしたゲームで時間をつぶすっていうことはあります。なので、得意不得意というか、そういう楽しいゲームは全員好きですね。Q.このゲームなら絶対負けないというものを教えてください。田中:王様ゲーム。一同:(笑)眞蓮Г△譴辰鴇,蘇蕕韻△襪痢どうやったら負けなの?(笑)森本:ジェシーが強いのは、町中にいるピンクのスニーカーを履いている人を探すゲームです。一同:(笑)眞蓮Search of The Pink Shoesだ!森本:めちゃくちゃ強いです。田中:これルール難しいと思うんで、良かったらうちのYouTubeチャンネルを見てください(笑)町中で、ただピンク色の靴を履いている人を探すだけなんですけど、これが抜群に強くて。一同:(笑)ジェシー:負けないです。Q.改めて放送に向けての意気込みや、放送を楽しみにされている視聴者の方にメッセージをお願いいたします。ジェシー:まずテレビをONにしてもらって、SixTONESは、こういうやつらだよっていうのを感じ取っていただけたら嬉しいです。YouTubeとかを見てくれているファンの方たちは、僕たち6人の関係性を知ってくれていますけど、やっぱり初めましての方々もいると思いますので、しっかり“SixTONES節”を出していきたいです。松村:2週それぞれ全然違う番組ですからね。森本:マルチタレントの顔も持ち合わせているんだなって、思わせたいです!一同:(笑)田中:その意気込みを知ったうえで、番組見たくないだろ(笑)眞蓮Э靴靴SixTONESの顔を引き出してくれているなっていう感じもすごくします。普段のYouTubeだと、仲の良さだったり、6人でグダグダしているところだったりをお届けしているんですけど、今回の「SixTONESの今日からプロデューサーズ!」は、1つのものをみんなで達成しようっていう目的が一緒なので、そういう時の表情などを楽しみにしてもらえたらいいかなと思います。