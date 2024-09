関東地区の大学限定！タイムワールド 「大学体育会へ高気圧酸素BOX無償レンタル」

タイムワールドは学生スポーツの発展を応援することを目的に今やアスリートのみならず、多くの企業までもが導入する疲労回復や睡眠に効果のある高気圧酸素BOX(T2R、T68R)を未来を担う大学体育会へ無償で提供します。

タイムワールドは学生スポーツの発展を応援することを目的に今やアスリートのみならず、多くの企業までもが導入する疲労回復や睡眠に効果のある高気圧酸素BOX(T2R、T68R)を未来を担う大学体育会へ無償で提供。

※商品のレンタル料および設置にかかる費用が大学側には一切かからない無償提供となります。

アスリートを育成する上で大切な「学生スポーツ」を応援することで、「アスリート=スポーツ」に少しでも恩返しになる支援ができないかと模索したところから企画立案が始まりました。

また、昨今では企業の働き方改革の推進、コロナ禍の経験も相まって健康経営志向という潮流の後押しもあり、多くの企業より福利厚生の一環として同社の酸素BOX導入の機会が増え、近年の業績拡大の大きな要因となっています。

スポーツと企業という同社の歴史を支えていただいた両者に貢献できる活動を考えた結果、学生スポーツへの支援として、怪我や疲労などのコンディションをサポートする同社商品の提供と共に、学生の卒業後の就職活動を支援することを目的とした、企業による合同就職説明会開催を軸にプロジェクトを立ち上げました。

企業としては、将来有望な若手社員を新卒で確保することが課題としているケースが多く、スポーツに学生生活を捧げた体育会系人材は、社会に出てからも活躍する事例が多く、企業としても積極的に採用したい人材と認識されています。

それらを踏まえ、同社を支えるスポーツと企業をマッチングすることで、相互に利益をもたらす活動になり得るとの結論に達しました。

採用に関するイベント開催については、人材紹介会社である株式会社レジリエンス(東京都文京区)と業務提携し、2025年の春より開催予定です。

現在のところ関東地区のみでのイベント開催となるため、酸素BOXの無償レンタルの対象校も関東地区の大学に限定です。

