タワーディフェンスゲーム ！SEVEN＆EIGHT HOLDINGS「ドット魔女」事前登録

SEVEN&EIGHT HOLDINGSは、スマートフォンゲーム「ドット魔女」の事前登録を開始することを発表しました。

SEVEN&EIGHT HOLDINGS「ドット魔女」事前登録

「指揮官!あなたの指示に従います!」

自分だけの最強の魔女でチームを編成し、襲ってくる魔物を城壁に近づけるな。

ドットの魔女が迫りくる敵を蹴散らす爽快感が味わえる!

「機械を操る魔女」「巨大なニャンコを召喚する魔女」「双剣使いの魔女」など多彩な魔女が登場!?

さらに魔女ごとの攻撃スキルや攻撃範囲の組み合わせで広がる無限の戦略性を楽めます。

放置報酬がもらえるのでプレイしていなくてもレベルアップ!

<ゲーム概要>

『ドット魔女』は魔女をステージごとに異なる場所に配置して敵を倒していくゲームです。

敵を倒すたびに経験値を得てレベルが上がり、魔女の強化ができます。

魔女を「覚醒」状態まで強化することで超進化した魔女が敵を一掃するのを見るのはまさに快感間違いなし!

<多彩なミニゲーム>

メインステージの息抜きにはミニゲームがオススメ!『ドット魔女』には様々なミニゲームがあり、そこで集めたアイテムを使って魔女を強化してメインステージの攻略を有利に進めることができる!

■事前登録報酬

事前登録報酬

公式Xをフォロー&リポストで毎日1回ガチャが引けます。

