俳優・奥田 瑛二主演！「たからばこ〜守るべきもの〜」外国語映画部門最優秀主演男優賞受賞

2023年4月17日(月)に公開した俳優・奥田 瑛二さんが主演を務める短編映画「たからばこ〜守るべきもの〜」がマドリード国際映画祭2024で6部門にノミネートされ「外国語映画部門最優秀主演男優賞」を受賞しました。

2023年4月17日(月)に公開した俳優・奥田 瑛二さんが主演を務める短編映画「たからばこ〜守るべきもの〜」がマドリード国際映画祭2024で6部門にノミネートされ「外国語映画部門最優秀主演男優賞」を受賞。

本作品は、全国で注文住宅ブランドのFC展開を行うクレバリーホームが制作。

クレバリーホームは1997年より住宅メーカーとして日本全国、40,000棟の住宅を手掛けてきました。

そして現在、超少子高齢社会、7割に迫る共働き家庭、人生100年時代による住宅需要など、日本の住環境は大きく変化。

それら多くの家族と住宅に向き合ってきたからこそ、クレバリーホームは、家づくりにおいて“本当に大切なことは何か”を改めて考えるために、家族をテーマにした本映画の制作に挑戦しました。

【マドリード国際映画祭(Madrid International Film Festival)とは】

マドリード国際映画祭(Madrid International Film Festival)は、1997年より年に一度スペインの首都マドリードで毎年開催されている映画祭です。

■主人公・浩一(62)役:奥田 瑛二さんコメント

外国の映画祭にノミネートされるのは久しぶりのことなので、嬉しくもあり、驚いています。

今回の受賞で、「気持ちを新たにさらに俳優という道を進めよ」ということなのかなと思っています。

俳優・映画監督もやっていますので、若手を育てる気持ちも持ちながら、自分も果敢に挑戦を続けていきたいと思います。

【映画情報】

映画タイトル:たからばこ〜守るべきもの〜

公開日 :2023年4月17日(月)

尺 :30分程度

公開場所 :映画公式WEBサイト( https://www.cleverlyhome.com/sp-movie/ )

全国のクレバリーホーム住宅展示場等

キャスト :奥田 瑛二、秋沢 健太朗、團 遥香、浅川 暦、五百蔵 久子、

竹内 晶子、前田 薫平、一三、鈴木 秀人

監督 :野澤 クニオ

企画・制作 :クレバリーホーム

