韓国旅行の魅力を体感できる！韓国観光公社「KOREA 旅 FESTIVAL 2024 in OSAKA」

韓国観光公社は、2024年9月11日(水)〜17日(火)の期間中、「なんばマルイ」「なんばCITY」「なんばパークス」のなんばエリア3施設がコラボした韓国PRキャンペーンを実施☆

また、9月14日(土)・15日(日)には大阪・なんば広場にて「KOREA 旅 FESTIVAL 2024 in OSAKA」も開催します。

■韓国観光魅力を体感する韓国観光POP UPやスマホスタンプラリーなど、大阪・なんばにいながら韓国を体感できる7日間。

韓国観光公社は、2024年9月14日(土)・15日(日)になんば広場で開催される「KOREA 旅 FESTIVAL 2024 in OSAKA」にあわせて、「なんばに、韓国がやってくる!」をテーマに、9月11日(水)〜17日(火)の期間中、なんばエリアの3つの商業施設とコラボした企画を展開します。

「なんばマルイ」の1Fイベントスペースでは『韓国で、何する?』をテーマに韓国観光名誉広報大使「NewJeans」の広告や韓国の魅力を体感できる「KOREANS‘Korea POP UP」を開催します。

会場では4カットフォト撮影ができる「韓国式フォトブース」や“あなたが韓国でしたいこと”をウサギ型のカードに書いて自分でデコレーションしてボードに貼っていく「デコメッセージボード」などが登場します。

「なんばCITY」「なんばパークス」では、NewJeansのメンバーそれぞれが韓国の魅力をPRする「KOREANS’Korea」ポスターを両施設に合計5枚掲出。

ポスター横にあるパネルにスマホを重ねて5つのスタンプを集めると、抽選でソウル市内のホテル宿泊券などが当たる「KOREANS’Koreaスマホスタンプラリー」を実施します。

■開催概要

【開催期間】2024年9月11日(水)〜17日(火)

【開催場所】なんばエリア(なんばマルイ/なんばCITY・なんばパークス/なんば広場)

【開催概要】

◆KOREANS’Korea POP UP:2024年9月11日(水)〜17日(火) 11:00〜20:00

なんばマルイ1Fイベントスペース

◆KOREANS’Koreaスタンプラリー:2024年9月11日(水)〜17日(火) 営業時間内

なんばCITY・なんばパークス館内

◆KOREA 旅 FESTIVAL 2024 in OSAKA:2024年9月14日(土)〜15日(日) 10:00〜18:00

※14日のみ18:30まで/なんば広場

【主催】文化体育観光部・韓国観光公社

【協力】なんばマルイ(株式会社丸井グループ)、なんばCITY・なんばパークス(南海電気鉄道株式会社)

※各商業施設への直接のお問合せはご遠慮ください。

※上記内容は主催側の都合により予告なく変更になる場合があります。

※上記いずれにもNewJeansは出演いたしません。

※POPUPではNewJeansグッズの販売はおこないません。

