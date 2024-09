栗、黒豆、小豆など丹波産素材を使用！中島大祥堂 天王寺MIO店

中島大祥堂は、「中島大祥堂 天王寺MIO店」をオープンしました!

「中島大祥堂」は、栗・黒豆・小豆など丹波の素材を使ったケーキや焼き菓子のブランドとして兵庫県丹波市柏原町に本店を構えるほか、大阪・淀屋橋店、大丸梅田店、高島屋大阪店、 大丸心斎橋店にも店舗を構えており、今回は初の天王寺エリアへの出店です。

中島大祥堂 天王寺MIO店

所在地 :〒543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺MIO 本館1階

TEL :06-6777-5161

営業時間 :10:30〜20:30

平米数 :18.78m2

オープン日:2024年9月6日(金)

<「中島大祥堂」ブランド>

丹波里山から実りと心を込めたお菓子をお届けしています。

丹波は日本の原風景「里山」として栗・黒豆・黒ごま・大納言小豆など大地の恵みの豊かな地。

四季折々の景観や、自然と共存するための知恵が脈々と受け継がれてきました。

私たちはその大地の豊かな恵みをお菓子に込めて多くの方にお届けします。

旗艦店となる「丹波本店」(兵庫県丹波市) 、大阪では淀屋橋店を筆頭に5店舗展開しています。

本店の茅葺屋根をモチーフにしたモンブラン「かやぶき」をはじめ、和栗となると金時芋を使用した、ほっくりとした焼き菓子「いもくり」、和栗ペーストを練りこんだフィナンシェ生地でキャラメルを包んだ、かわいらしい栗のフォルムの「実栗」といった手土産にぴったりな商品などを用意。

天王寺MIO店の限定品「丹波餅パイ【安納芋と丹波大納言小豆】」は、丹波大納言小豆のラム酒漬け新羽二重餅をパイ生地で包み、濃厚な安納芋のスイートポテトを絞った、丹波の秋の恵みが丸ごと味わえるパイです。

