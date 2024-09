Cyber Punkな空間で楽しめる個室カラオケ！FND「Soar Party Box」

FND(エフエヌディ)は、沖縄県那覇市松山の旧ナムラホール跡地に、Cyber Punkな空間で個室カラオケが楽しめる「Soar Party Box(ソア パーティ ボックス)」を創造。

FND「Soar Party Box(ソア パーティ ボックス)」

店舗名 : Soar Party Box

開店日 : 2024年09月10日(火)オープン

所在地 : 〒900-0032 沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル2F

アクセス : 松山交差点より徒歩2分

営業営業時間: OPEN 19:00|CLOSE 7:00

定休日 : 年中無休

2024年9月10日オープンです。

今回のコンセプトはCyber Punkな宇宙船の船内をモチーフとし、非現実な空間でカラオケを楽しむことができる施設です。

運営は那覇BBQ場cozy beach club 代表 大川 航司が担当。

中でも、音響設備には力を入れており、ドイツのd&bと国内無指向性スピーカーラプソンのコラボレーション!

最高な音質でカラオケを楽しめます。

お部屋のタイプも少人数から大人数まで楽しめるように、4名様〜9名様で利用可能なお部屋から、最大20名様まで収容可能なお部屋など、様々なタイプが用意されています。

