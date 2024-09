カーテンのオフカット生地をアップサイクルしたジャケット発表！ジアス「ミラノファッションウィーク」

ジアスが提供する、カーテンオフカット生地をアップサイクルしたジャケットが、2024年9月にイタリア・ミラノで開催されるミラノファッションウィークにて発表されます。

ジアス「ミラノファッションウィーク」

日時 : 2024年9月22日 夜

場所 : Italy/Milan/I Chiostri di SAN. Barnaba

コレクション出場着数: 12着

素材 : カーテン/着物

テーマ : 「いのちをいかす」

「Luciorta(ルシヲルタ)」へ参画し、同社はオフカット生地を提供しています。

ミラノファッションウィークのコレクションでは、「いのちをいかす」をテーマに、同社オーダーカーテンのオフカット生地をアップサイクルして作られたジャケット・スーツを中心に展開。

近年、大きなテーマとなっているアパレルの廃棄問題を啓蒙しながら、ユニークで洗練されたデザインとサステナビリティとの融合を実践しています。

■ジャケットの特徴

「Luciorta」のジャケット・スーツは、オーダーカーテンのオフカット生地(残反)をアップサイクルして作られています。

一般的なスーツ生地よりもコシや張りがあり、美しいシルエットを表現できるのが特徴のひとつです。

立体面の多いジャケットにすることで、カーテン生地ならではの個性的な柄や光沢のある生地の特長を引き出しており、芸術性に富んだ、ほかにはないデザインジャケットとして注目を浴びています。

