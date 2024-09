Czecho No Republicが、9月7日(土)0時に最新曲「Bad End」を配信リリースした。

7月22日に配信リリースした夏の始まりを感じさせる「Friend」、8月7日に配信リリースした、不可思議な世界を主人公のジュリエットが彷徨い駆け抜けるカラフルでちょっぴりサイケなポップソング「Go!Go!Juliet」に続き配信となった今作は、すでにLIVEでも披露している盛り上がり必至のアッパーチューン。

最近の世の中に対する皮肉を込めたリリックとは裏腹に、ポップなメロディーがCzecho No Republicらしい一曲になっている。デジタルジャケットはSNS、インターネットが全面禁止になるという架空のニュースペーパーを描いており、ボーカル武井優心がデザインしたもの。

「Bad End」

また、9月7日(土)大阪HOLY MOUNTAINにて行われるワンマンライブ公演『Past To The Future -Special-』のステージにて、配信したての新曲「Bad End」を生配信することが決定。9月7日(土)19:30ごろよりCzecho No Republicの公式Instagramより生配信となる。(配信開始時間は公演の内容によって多少前後する場合あり)