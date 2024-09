お好みの火力や炎の形を楽しめる！ 雲鶴堂『MAKIng STOVE2 -cube-』

雲鶴堂は、今回、「TOKYO OUTDOOR SHOW 2024」にて先行展示を実施していた、キューブ型薪ストーブ『MAKIng STOVE2 -cube-』の先行予約販売をMakuakeにて2024年9月14日(土)に開始します。

雲鶴堂『MAKIng STOVE2 -cube-』

雲鶴堂は、今回、「TOKYO OUTDOOR SHOW 2024」にて先行展示を実施していた、キューブ型薪ストーブ『MAKIng STOVE2 -cube-』の先行予約販売をMakuakeにて2024年9月14日(土)に開始。

「少人数用の携帯性を上げた調理器具」から、「複数人で使える薪ストーブ」へと変わりました。

第二弾の『MAKIng STOVE2 -cube-』は「複数人が同時に暖を取りたい」「できるだけ簡単で便利に料理がしたい」というニーズに応えた商品です。

前作『MAKIngSTOVE』との比較

■キャンプの楽しさが倍増!進化した『MAKIng STOVE2 -cube-』

1. 炎を楽しむ新構造!キューブ型薪ストーブ

『MAKIng STOVE2 -cube-』はガラス面を前作の2倍の大きさにしたことで、のんびりと炎のゆらぎを眺められます。

さらにガラス面から炎の動きがキレイに見えるよう、本体上部から給気する構造を採用しました。

給気口を側面と本体裏に合計5か所、本体底面にもう2か所設け、大量の新鮮な空気で燃焼を促進させます。

それぞれ対流を促すよう配置されており、炎が躍動的に見えるようになっています。

調節用のダンパーはそれぞれ3か所あり、お好みの火力や炎の形で楽しめます。

『MAKIng STOVE2 -cube-』なら家族みんなでストーブ本来の温かみを感じながら、ゆったりとした時間を堪能できます。

2. 天板はゆったりとした料理スペースに、側面空間も活用できて楽しい料理体験

『MAKIng STOVE2 -cube-』の天板は幅約30cm奥行約21cmと広々サイズ。

メスティンを2つ並べても余裕があり、白米を炊きながらメインディッシュも作れる優れもの。

MAKIng STOVE専用『グリルプレート』も煙突台座のネジにはめ込んで使えます。

お子様に人気のソーセージや焼きトウモロコシ、アルミホイルでピザトーストを焼く、チーズフォンデュなどパーティ料理が手軽にできます。

本作ではサイドテーブルが初登場。

お好みの用途で使える作業スペースが増えました。

料理中の仮置き場としても、作った料理を保温する場所としても使えます。

格子状と穴開き板状の2種類のテーブルが1つずつ付いてきます。

格子状のテーブルには同社商品のフック付きカトラリーを吊り下げられ、より料理がしやすい環境にカスタマイズできるように。

穴開き板状のテーブルには滑落予防の穴が開いておりマグカップも安定して置けます。

板状には『墨丸』くんのマーク付きで遊び心も忘れません。

本体の側面に差し込むだけで使えて、収納時も炉内にまとめて入れるだけ。

また、今回はサイドテーブルの下にウォータータンクのオプションが追加。

本体側面の専用ネジに引っ掛ければ装着が完了します。

食後のあたたかいコーヒーや、料理中のお湯足しや、レトルト食品を温めるなど、薪ストーブの熱を利用してお湯を沸かすだけではなく、調理器具そのものとしても使用可能。

※タンク使用時はサイドテーブルの着脱等は危険ですので行わないでください。

料理の邪魔にならない横付け型で約1,800mlの水を一度に沸かすことが可能。

真鍮製の蛇口は水垢がつきにくく、コック式だから軍手を着けたままでも簡単に操作できます。

3. 準備や撤収作業もラクに楽しくできる工夫が満載

『MAKIng STOVE2 -cube-』の本体横には取っ手がついており、簡単に持ち運ぶことができます。

撤収作業時も手を汚さずに運べます。

収納時は取っ手を折りたたむことができ邪魔になりません。

専用バッグは幅約40cmと、本体幅約30cmに対してゆとりがあるため、お持ちのキャンプギアを収納できます。

側面と上部はチャック式で全開可能。

展開作業や撤収作業もスムーズに。

側面の一か所だけを開けておけば、隙間から道具を取り出すこともできます。

前作の『MAKIng STOVE』同様、灰トレイ式なので連泊で灰が溜まっても、灰トレイだけをテントから持ち出して処理する楽チン設計。

炉内の底部には立体ロストルを採用。

三角形状のロストルで灰が自然に下の灰トレイに落ちてくれるように。

また、立体になったことで強度が上がり、変形しにくく、ロストルの間隔も大きくしました。

間隔が大きくなったことで下から空気が入りやすくなり、燃焼効率も更にアップ。

付属の「灰かき棒」も従来の形から『MAKIng STOVE2 -cube-』に合わせてサイズを調整。

炉内の端に溜まった灰もスムーズに掻き出し可能になりました。

フック式ヘッドも付いているので、薪の調整はもちろんペグ抜きにも使えます。

煙突の固定用金具も一新。

ロープが引掛けやすく、高い位置でも固定しやくなりました。

それに合わせて煙突も微調整。

煤が溜まりにくい逆さ煙突(構造)へ変更しました。

■リターンについて

『MAKIng STOVE2 -cube-』 定価49,500円

【基本セット内容】

・MAKIng STOVE2 -cube- 本体

・ウォータータンク

・お掃除ツールセット(煙突ブラシ2本、焦げ落としブラシ2個)

【フルセット内容】

・MAKIng STOVE2 -cube- 本体

・ウォータータンク

・お掃除ツールセット(煙突ブラシ2本、焦げ落としブラシ2個)

・煙突ガード

・グリルプレート

・火ばさみ『HIKAMI』

(1) 超早割 フルセット 先着50名 25%オフ

63,130円+4,400円=67,530円 → 50,647円(税込)

(2) 超早割 フルセット ウォータータンク無し 先着50名 25%オフ

63,130円 → 47,347円(税込)

(3) 超早割 基本セット 先着50名 25%オフ

49,500円+4,400円=53,900円 → 40,425円(税込)

(4) 超早割 基本セット ウォータータンク無し 先着50名 25%オフ

49,500円 → 37,125円(税込)

(5) 早割 基本セット 先着150名 20%オフ

49,500円+4,400円=53,900円 → 43,120円(税込)

(6) 早割 基本セット ウォータータンク無し 先着150名 20%オフ

49,500円 → 39,600円(税込)

(7) ちょい早割 基本セット 先着300名 15%オフ

49,500円+4,400円=53,900円 → 45,815円(税込)

(8) ちょい早割 基本セット ウォータータンク無し 先着300名 15%オフ

49,500円 → 42,075円(税込)

(9) makuake割 基本セット 先着300名 10%オフ

49,500円+4,400円=53,900円 → 48,510円(税込)

(10) makuake割 基本セット ウォータータンク無し 先着300名 10%オフ

49,500円 → 44,550円(税込)

※原則送料込みです。

■プロジェクト概要

プロジェクト計画は下記を予定しています。

・2024年9月14日 :プロジェクトスタート

・2024年10月30日 :プロジェクト終了

・2024年11月初旬頃:応援者様へお届け開始。

早期応援者様から随時発送予定。

・2024年12月頃まで:応援者様へお届け完了

発送地域: 埼玉県川越市

配送方法: 送料同社負担

URL : https://www.makuake.com/start/project/edit/preview/private/119168

※閲覧するにはMakuakeユーザー登録が必要です。

※発送時は活動レポートでの報告と合わせて発送メッセージを個別に送ります。

応援者様都合にて再送となった場合は着払いにて手続き。

<製品仕様>

製品名 :MAKIng STOVE2 -cube-

型番 :Mk-0002

構成 :本体、脚×4(梱包時装着済み/一部取外し可)、

耐熱ガラス(梱包時装着済み/取外し不可)、

煙突×8(同梱/取外し可)

サイズ :奥行30cm×幅30cm×高さ30cm(本体)

ガラス面 :幅約25.7cm×高さ約20cm

投入可能な薪サイズ:27cm程度以下

重量 :12.65kg(本体)

素材 :本体:ステンレス(SUS430)

煙突:ステンレス(SUS210)

ガラス:耐熱ガラス

カラー :シルバー(ステンレス無塗装ヘアライン加工)

付属品 :本体、煙突(連結用28.5cm×直径6cm)6本、

スパークアレスター1本、ダンパー1本、

煙突固定用台座(梱包時装着済み)、延長脚(4本)、

固定用ネジ(8本)、ナット(8個)、専用バッグ、

耐熱グローブ、灰かき棒、予備ネジ(固定用ネジ&ナット、

マイナスネジ、六角ネジ)、説明書

製品名:ウォータータンク

型番 :Mk-1014

構成 :ウォータータンク本体、蛇口、パッキン、ナット

サイズ:幅15cm 奥行10.2cm 高さ15.4cm 容量1.8L

重量 :1.23kg

素材 :本体…ステンレス(SUS430)、蛇口…銅、パッキン…シリコーンゴム

カラー:シルバー(ステンレス無塗装ヘアライン加工)

※開発品のため重量やサイズ等デザイン・仕様は変更になる可能性もあります。

※注文状況、使用部材の供給状況、製造工程上の都合等により出荷時期が遅れる場合があります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post お好みの火力や炎の形を楽しめる! 雲鶴堂『MAKIng STOVE2 -cube-』 appeared first on Dtimes.