新感覚麻雀が楽しめる！ARK GAME LIMITED『ポケット麻雀』

ARK GAME LIMITEDが、Android及びiOS対応のスマートフォン向けの麻雀ゲーム『ポケット麻雀』をリリースしました。

リリースに伴い、キャラクターの限定ガチャや初回チャージ等のキャンペーンも開催します。

ARK GAME LIMITED『ポケット麻雀』

『ポケット麻雀』は、従来の麻雀をお手軽に楽しめるほか、革新的なコンテンツ「三元死闘」もプレイできるスマートフォン向け麻雀ゲームです。

個性豊かなキャラクターたちと華麗なエフェクトを手に入れて、対戦をさらに楽しむことも可能です。

■革新的なコンテンツ「三元死闘」で麻雀の世界に新風を

『ポケット麻雀』の最大の特徴は、一般的な3人麻雀をさらに進化させたスリリングな新コンテンツ「三元死闘」です。

「三元死闘」は、3人打ちで索子と字牌のみを使用し、独自のドラルールを採用しています。

点数システムは、得点制限のない青天井ルールを採用しており、プレイヤーは無限のスコアを目指して戦略を練ることができます。

さらに、場風が変わるたびに倍率が2倍になるなど、スリリングな展開が特徴です。

ゲームの参加には、コインシステムを導入しており、勝敗に応じてコインが増減するため、さらに緊張感が高まる戦いを楽しめます。

フレンドを招待して行うバトルでは、好みのルールをカスタマイズして対戦することができるため、フレンドと「三元死闘」モードがプレイできるだけでなく、自由にルールを設定して多彩な麻雀をプレイ可能となります。

■魅力的なキャラクターと華麗な演出

本作には様々なキャラクターたちが多数登場し、それぞれのキャラクターボイスには一流声優陣を起用。

キャラクターごとに個性豊かなスタンプや華麗なエフェクトも使用でき、対局をより一層盛り上げてくれます。

■リリース記念の豪華キャンペーン

『ポケット麻雀』のリリースを記念して、限定ガチャの実施や限定着せ替えセールの開催をはじめとする、多数のキャンペーンを用意されています。

【新キャラクター限定ガチャ「リオラ」】

新キャラクター「リオラ・ヴィスラトス」(愛称:リオラ)の限定ガチャを開催します。

キャラクターだけでなく、限定の立直棒や雀卓、麻雀牌といった豪華アイテムも獲得できるチャンスとなっています。

【さくら限定着せ替えセール】

「さくら限定着せ替え」セールでは、キャラクターの限定スキン「さくら-オープン式典」を50%オフの特別価格で販売します。

その他にも、初回チャージキャンペーンやお得なガチャチケットの割引パックも多数用意されています。

