お気に入りスタンプと組み合わせて使える！ フォネックス・コミュニケーションズ『動く！アレンジ可能！レトロ風背景スタンプ』

フォネックス・コミュニケーションズは、新しいLINEスタンプ『動く!アレンジ可能!レトロ風背景スタンプ』をリリースしました。

フォネックス・コミュニケーションズ『動く!アレンジ可能!レトロ風背景スタンプ』

タイトル: 『動く!アレンジ可能!レトロ風背景スタンプ』

種類 : 全16種

購入方法: LINEの公式オンラインストア「LINE STORE」内もしくは「LINE」内のスタンプショップにて購入

価格 : 100コイン(LINEコイン)

販売元 : フォネックス・コミュニケーションズ

本スタンプは、LINEの「スタンプアレンジ機能」で使用できる背景のみのスタンプで、お手持ちのお気に入りのスタンプと組み合わせることで、より賑やかで個性的なチャット画面を作り出すことができます。

【スタンプ概要】

『動く!アレンジ可能!レトロ風背景スタンプ』は、懐かしいレトロ風の背景が特徴で、動きのある演出が楽しめるスタンプセットです。

例えば、ゲームでおなじみの「Now Loading」や、ガチャの演出、さらにはくす玉が割れる演出など、ユニークで多彩なシーンを楽しめます。

その他、崖っぷちで波がしけるシーンや扉を開けるシーンなど、ドラマのワンシーンを彷彿とさせるような背景なども用意されており、チャット画面に臨場感を与えます。

【使い方】

『動く!アレンジ可能!レトロ風背景スタンプ』は、LINEの「スタンプアレンジ機能」を使用して、他のスタンプと組み合わせることができます。

スタンプの組み合わせ次第で、個性的なシーンを演出することが可能です。

