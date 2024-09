ローカット4がラインナップ！PUMA SAFETY「GLIDE」

PUMA SAFETYは、「JAPAN ATHLETIC(ジャパン アスレチック)」シリーズに、ニットアッパー素材を採用したPUMA SAFETY最軽量の「GLIDE(グライド)」をラインナップしました。

PUMA SAFETY「GLIDE」

2024年9月下旬より作業用品店・ホームセンター・ネットショップなどで販売します。

PUMAのセーフティシューズライン“PUMA SAFETY”は、建設現場や工場などでの作業で足を守る安全性に、スポーツブランドならではのテクノロジーを搭載。

アウトドアファッションとしても履けるスタイリッシュなデザインが特徴です。

「ジャパン アスレチック」は、PUMA SAFETY初の軽量モデルにして、日本の市場に合わせて開発したジャパンオリジナルシリーズで、スポーティなデザインに甲高幅広の足にフィットするライトな履き心地が特徴。

同シリーズから今回登場する「GLIDE(グライド)」は、靴の形状に合わせて編まれた一体成形ワンピースニットのアッパーにより、更なる軽量化と足への柔らかいフィット感を実現。

また、土踏まず部分をホールドするフィット感抜群のアーチサポートインソールやかかと部分の衝撃吸収性能により疲労感が減少され、快適な作業を足元からサポートします。

アウトソールは最高300℃(60秒)の耐熱性能と油による劣化を防ぐ耐油性能を備えています。

今回ラインナップされるのはローカットモデルで、シューレース(紐)と着脱簡単なフック&ループの2タイプ。

カラーはそれぞれ2色の計4色展開となっています。

■商品データ/ラインナップ

<JAPAN ATHLETIC / GLIDE LOW (ジャパン アスレチック / グライド ロー)>

・素材

アッパー :合成繊維

ソール :合成底

先芯 :グラスファイバー強化合成樹脂

・サイズ :25.0cm・25.5cm・26.0cm・26.5cm・27.0cm・28.0cm

・カラー :ホワイト / レッド

・重さ :405g (26.5cm/片足)

・希望小売価格:12,500円 (税込13,750円)

GLIDE WHITE LOW

GLIDE RED LOW

<JAPAN ATHLETIC / GLIDE LOW H&L (ジャパン アスレチック / グライド ロー フック&ループ)>

・素材

アッパー :合成繊維・合成皮革

ソール :合成底

先芯 :グラスファイバー強化合成樹脂

・サイズ :25.0cm・25.5cm・26.0cm・26.5cm・27.0cm・28.0cm

・カラー :グレー / オリーブ

・重さ :405g (26.5cm/片足)

・希望小売価格:12,500円 (税込13,750円)

GLIDE GRAY LOW H&L

GLIDE OLIVE LOW H&L

