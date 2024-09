フォロー＆コメントで当たる！東京国立博物館「Instagramキャンペーン」

東京国立博物館は、秋分の日を挟む2024年9月20日(金)・21日(土)・22日(日)・23日(月・休)の4日間限定で、Instagramキャンペーンを行います。

東京国立博物館「Instagramキャンペーン」

同館のアカウントをフォローのうえ、東京国立博物館にまつわるクイズの回答を「1」または「2」でコメントしてください。

正解・不正解に関わらず参加者の中から抽選で各日2名、合計8名の方にミュージアムグッズがプレゼントされます!

<実施期間>

2024年9月20日(金)〜23日(月・休)

※各日1問、計4問出題します。

4問全てに参加できます。

<参加方法>

1) Instagramで東京国立博物館 広報室の公式アカウントをフォロー。

@tnm_pr https://www.instagram.com/tnm_pr/

2) クイズの回答を「1」または「2」でコメント。

<賞品>

クイズは全部で4問、賞品も4種類!

それぞれの問題にちなんだミュージアムグッズを、正解・不正解に関わらず参加者の中から抽選でプレゼントされます。

●アジ旅賞:2名様(9月20日(金)のクイズに参加された方の中から抽選)

舎利容器クッション

10月1日(火)から始まる「博物館でアジアの旅」でも展示される中国・スバシの「舎利容器(しゃりようき)」がクッションになりました。

●東博賞:2名様(9月21日(土)のクイズに参加された方の中から抽選)

トートバッグ(本館モザイク)、手拭い(ゆりの木)、八橋蒔絵螺鈿硯箱缶入クッキーのセット

本館ラウンジのモザイク柄バッグとシンボルツリーの「ゆりの木」模様の手拭い、同館所蔵の名品をモチーフにした缶入りクッキーの詰合せです。

●はにわ賞:2名様(9月22日(日)のクイズに参加された方の中から抽選)

ぬいぐるみ はにわ犬

10月16日(水)から始まる特別展「はにわ」でも展示される「埴輪 犬」がモチーフ。

巻いたしっぽなど作品を忠実に再現しています。

●刀剣賞:2名様(9月23日(月・休)のクイズに参加された方の中から抽選)

刀剣マスキングテープ 6種、刀剣ポストカード 6種

同館所蔵の名刀6種のスペシャルセット。

<当選発表>

・キャンペーン終了後、10月中旬頃に当選者の方へ同館のアカウント(@tnm_pr)からダイレクトメッセージにて賞品発送について連絡。

・当選者のみの連絡となります。

<注意事項>

・本キャンぺーンに応募した時点で、本注意事項にご同意いただけたものとします。

・抽選対象者は、Instagramで公開アカウントをお持ちの方に限ります。

非公開アカウント(鍵付き)は対象外となります。

・抽選時、フォローを外した場合は抽選対象外となります。

・当選通知後、返信期間内にご返信をいただけない場合は当選が無効となります。

・当選者の権利は第三者へ譲渡することができません。

・賞品の発送は日本国内のみ。

・個人情報は、賞品の発送とそれにともなう連絡のみに利用。

・同館アカウントの公式を名乗るなりすましアカウント(偽アカウント)にご注意ください。

公式アカウントは「@tnm_pr」のみとなります。

その他不審なアカウントからダイレクトメッセージ等の連絡が届いた場合、個人情報等を登録やURLクリックなど行わないようご注意ください。

・同館アカウント(@tnm_pr)では、公式アカウントで告知・実施するキャンペーンにお客様の意思でご参加いただいた場合を除いて、フォローリクエストやダイレクトメッセージによる個人情報の登録を促すことはありません。

・同館アカウント(@tnm_pr)からキャンペーン実施期間中に当選連絡のダイレクトメッセージをお送りすることはございません。

・当落結果の確認は受け付けておりません。

・本キャンペーンはInstagramが支援、承認、運営、関与するものではありません。

