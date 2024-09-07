１９４５年：米極東軍司令部が南朝鮮に軍政宣布



１９４５年：夜間通行禁止制を実施



１９６９年：新民党が朴正熙（パク・チョンヒ）大統領の弾劾訴追決議案を国会に提出



１９８０年：延世大の発掘チームが忠清北道・丹陽で６万〜１０万年前の人骨を発見



１９９９年：在日韓国人無期囚の金嬉老（本名・権禧老＝クォン・ヒロ）氏が日本での服役から３１年半ぶりに仮釈放され帰国



２００２年：ソウルで１２年ぶりに南北統一サッカー競技、試合は０―０で引き分け



２０１０年：北朝鮮当局により拿捕（だほ）された韓国のイカ釣り漁船「５５デスン」と船員が３０日ぶりに帰還

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