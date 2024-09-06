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Brilliant Mason Greenwood debut with Marseille pic.twitter.com/tac1N9W33G— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) August 18, 2024