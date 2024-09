バンプレストが展開している高級感のあるお菓子モチーフが人気の「Paldolce collection」シリーズに、『ワンピース』モチーフのアイテムが登場!

チョッパーがルフィ風の帽子パイ、ゾロ風抹茶アイスクリーム、サンジ風ロールケーキの上に乗った、かわいくて美味しそうなフィギュアになっています。

バンプレスト「ワンピース Paldolce collection vol.1」

©尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

登場時期:2024年9月5日(木)より順次登場予定

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

種類:全3種

サイズ:約6cm

詳細はバンプレストナビをご確認ください:https://bsp-prize.jp/title/IP00002025/

高級感のあるお菓子モチーフが人気の「Paldolce collection」シリーズより、「ワンピース Paldolce collection vol.1」が登場!

スイーツが大好きなチョッパーのかわいいフィギュアがデザートに乗っています。

ラインナップは3種類。

一番左は「ゾロ風抹茶アイスクリーム」

抹茶ソースがたっぷりかかったアイスに、ゾロが愛用する3本の刀のようなピックが刺さっています。

チョッパーはワノ国編のコスチュームを身にまとい、すやすやとお休み中です。

真ん中は「ルフィ風の帽子パイ」

ルフィの麦わら帽子そっくりのパイに、おいしそうなシロップがとろり!

麦わら帽子形のパイから滑るようなポーズのチョッパーに注目。

一番右は「サンジ風ロールケーキ」

ぐるぐると巻かれたロールケーキにハートのトッピングがポイントです。

チョッパーはちょっとつまみ食いをしています。

おいしそうなスイーツとチョッパーがかわいいフィギュア。

全部そろえて飾りたくなるかわいさです。

バンプレスト「ワンピース Paldolce collection vol.1」は、2024年9月5日(木)より、クレーンゲーム景品として順次登場予定です。

