»°Ã«¹¬´î»á¡¡Ä«¥É¥é¼ç±é¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¤ò¡È½Ð¶Ø¡É¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡µÓËÜ²È¤Î»°Ã«¹¬´î»á¤¬¡¢£¶ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤È¤â¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿½÷Í¥¡¦²ÆºÚ¤ò¡ÖËÍ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡¢¼«¿È¤Î±é½ÐºîÉÊ¤Ë¡È½Ð¶Ø¡É¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤ÇÀéÄ»¡¦¥Î¥Ö¤«¤é¡Öº£Æü¤ÏÍè¤ë¤Î¤¬Ç¦¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£»°Ã«¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¦¤Î¤¬¡Ä¡×¤È¿å¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿²ÆºÚ¤Ï¡¢¼ê¤Ç´é¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤¦¤Ä¤à¤¤Ê¤¬¤éÇú¾Ð¡£¤¹¤«¤µ¤º»°Ã«»á¤¬²ÆºÚ¤ÎÊý¤Ë¼ê¤ò¸þ¤±¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡²ÆºÚ¤Ï¡Ö¼Â¤Ï»ä¡¢£³ÅÙÌÜ¤Þ¤·¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢º£Æü¡¢»°Ã«¤µ¤ó¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö£±ÅÙÌÜ¤Ï¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤¬ÀÎ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡Ø¥µ¥¿¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥Ö£Ê£Ð£Î¡Ù¡¢¤½¤³¤Ç»°Ã«¤µ¤ó¤¬±é½Ð¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Î²ñ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¥³¥á¥ó¥È¸À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢»°Ã«»á¤Ï¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤â¤Ã¤ÈÀµ³Î¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖËÍ¤¬¡ÊµÓ¡ËËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢¥³¥ó¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Î²ñ¤¬º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤·¤¿¤é£´Ç¯¸å¡Ä¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£¤¹¤ë¤È²ÆºÚ¤â¡Ö£´Ç¯¸å¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤«¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÁ°¤ÎÈÖÁÈ¡ØËÜ²»¤Ç¥Ï¥·¥´¼ò¡Ù¤Ç¥²¥¹¥È¤ËÍè¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡»°Ã«»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤Þ¤¿Èà½÷¤Ë²ñ¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Á°¤ÎÌë¤ÏÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤é¡Ø½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¡¢¾×·âÂÎ¸³¤ò¹ðÇò¡£²ÆºÚ¤¬¡Ö¤½¤ì¤«¤é¡Ê»°Ã«»á¤¬¡Ë¡ØËÍ¤ÎºîÉÊ¤Ï°ìÅÙ¤â½Ð¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÆóÅÙ¤È½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì°ÊÍè¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢º£Æü¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢»°Ã«»á¤â¡Ö¤½¤¦¡¢¤½¤ì°ÊÍè¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£²ÆºÚ¤Ï¡Ö¤â¤¦¡¢¤É¤ó¤Ê´é¤·¤Æº£ÆüÍè¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡Ä¡×¤È¶²½Ì¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£