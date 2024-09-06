¡Ö¤³¤Î´Ö¤Î½ê¤¬¥Ô¥ê¥Ã¤ÈÄË¤ó¤À¤ß¤¿¤¤¡×¡¡¤Þ¤¿¤âÌµ¼ºÅÀ¤Ç¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤ÎÀ¾Éð¡¦ÅÏîµÍ¦ÂÀÏ¯¡¡¼ó°ÌÉõ¤¸¤Ï¡ÖÍ×½ê¤Ç¥®¥¢¤Î¾å¤²²¼¤²¤ò¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯0¡½1À¾Éð¡Ê6Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡À¾Éð¤ÎÅÏîµÍ¦ÂÀÏ¯Åê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬5²ó4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç¼«¿È2Ï¢¾¡¤È¤Ê¤ë3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£Áö¼Ô¤òºÆ»°µö¤·¤Ê¤¬¤é¤âÇ´¤ê¤òÈ¯´ø¡£¤¿¤À6²ó¤ËÆþ¤ëÁ°¤ÎÅêµåÎý½¬¤Ç±¦µÓ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤·¤°¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤·¤¿8·î29Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¤â6²óÅÓÃæ¤Ë±¦Â¼óÉÕ¶á¤ËÂÇµå¤ò¼õ¤±¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÏÊÕ´ÆÆÄÂå¹Ô¤Ï¡Ö¤³¤Î´Ö¤Î½ê¤¬¥Ô¥ê¥Ã¤ÈÄË¤ó¤À¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£±¦ÏÓ¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÍ×½ê¤Ç¥®¥¢¤Î¾å¤²²¼¤²¤ò¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤ÆÂÇ¤Á¼è¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£