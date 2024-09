『J-Scent(ジェイセント)』は、2024年9月20日(金)に新作「夢綿 / Yumewata」の香りを発売します。

J-Scent「夢綿」

・J-Scent フレグランスコレクション 夢綿 オードパルファン 50mL

価格:4,950円(税込)

※限定商品につき在庫がなくなり次第販売終了

『J-Scent(ジェイセント)』は、2024年9月20日(金)に新作「夢綿 / Yumewata」の香りを発売。

また、9月13日(金)から開催される「蔦屋書店 感謝祭」に合わせて、同商品を蔦屋書店およびTSUTAYA BOOKSTOREの一部店舗で先行発売します。

■新作・限定商品「夢綿」の香りについて

ときめきがふわり花開き、心惹きつける夢の余韻

フレッシュなベリーに胸弾み、バニラとコットンキャンディーの優しさが柔らかく広がります。

ホワイトムスクとシュガーが穏やかに香り、心惹きつける夢の余韻を残す、無邪気で自由な自信きらめく香りです。

トップノート:ストロベリー、ラズベリー

ミドルノート:バニラ、コットンキャンディー

ラストノート:ホワイトムスク、シュガー

■販売スケジュール

・先行発売 2024年9月13日(金)

蔦屋書店・TSUTAYA BOOKSTOREのJ-Scent取扱一部店舗

・一般発売 2024年9月20日(金)

オンラインストア LUZ-Store: https://www.luz-store.com/

取扱店舗一覧 : https://luzfragrance.com/j-scent/blog/5346.html

先行発売店舗に加え、下記店舗でも販売します。

・オンラインストア LUZ-Store

・三越伊勢丹化粧品オンラインストアmeeco

・ハンズ J-Scent取扱一部店舗

・Lil’wagon(リルワゴン) など

※在庫状況は各店舗までお問い合わせください。

※限定商品につき在庫がなくなり次第販売終了となります。

■イベントスケジュール

・京都 蔦屋書店『J-Scent〜日本の香りだより〜フェア』

会期 :2024年9月1日(日)〜29日(日)

場所 :京都 蔦屋書店6階 文具工芸 平台

ラインアップ:J-Scent オードパルファン 50mL 全種(※あんみつ、陽茉莉は除く)

・京都 蔦屋書店『J-Scent「夢綿」香りの体験会』

新作「夢綿」を含むJ-Scentの香りをお試しいただけます。

体験会では、J-Scentスタッフによるコンサルテーションを実施。

J-Scentの中からおすすめの香りを提案します。

会期 :2024年9月14日(土)・15日(日)両日 12:00〜18:00

場所 :京都 蔦屋書店 6階 文具工芸売場 平台

会費 :無料(予約不要)

ラインアップ:J-Scent オードパルファン 50mL 全種(※あんみつ、陽茉莉は除く)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ホワイトムスクとシュガーが穏やかに香る!J-Scent「夢綿」 appeared first on Dtimes.