テレビ朝日系で9月13日放送『ミュージックステーション』2時間スペシャル(後8:00)の出演アーティストと楽曲が6日、番組公式サイトで発表された。B’zの松本孝弘がギター&プロデュースを担当し、ジャック・ブレイズ(Ba/Vo)、エリック・マーティン(Vo)のオリジナルメンバーで20年ぶりに再始動するTMG(TAK MATSUMOTO GROUP)は、ニューアルバム『TMG II』にもゲスト参加するBABYMETALとのコラボ曲を披露へ。

BE:FIRSTは話題のCMソング「Blissful」を、JO1は新曲「WHERE DO WE GO」とTM NETWORKの名曲「Get Wild」のカバーを、キタニタツヤと中島健人のユニット・GEMNは「ファタール」を、SPYAIR は「オレンジ」を披露する。出演アーティスト、楽曲は以下のとおり。■9月13日放送『Mステ』2時間SP出演アーティスト・楽曲あいみょん「ラッキーカラー」Awich「Are you serious?」Saucy Dog「馬鹿みたい。」JO1「WHERE DO WE GO」「Get Wild」(TM NETWORK曲カバー)GEMN「ファタール」SPYAIR「オレンジ」TMG -SPECIAL GUEST- BABYMETAL「ETERNAL FLAMES」「DA DA DANCE」「GUITAR HERO」BE:FIRST「Blissful」優里「カーテンコール」※50音順