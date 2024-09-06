ºå¿À¡¦²¬ÅÄ´ÆÆÄ¡ÖÅê¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¤í¡£¤¢¤ÎÅÀº¹¤ä¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×ÂÇµåÄ¾·â¤â»Ö´êÂ³Åê¤Î¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¤òÉ¾²Á¡¡¸Þ²ó¤Ç¡È¶¯À©¹ßÈÄ¡ÉÌÀ¤«¤¹
¡¡¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È£±¡Ý£¹ºå¿À¡×¡Ê£¶Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
¡¡²÷¾¡¤Ç£´Ï¢¾¡¡¢¼ó°Ì¡¦µð¿Í¤È£²¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿ºå¿À¡¦²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅê¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¤í¡£¤¢¤ÎÅÀº¹¤ä¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÀèÈ¯¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¤ÎÊ³Æ®¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡»°²ó¤ËÀ¾Àî¤ÎÂÇµå¤¬±¦Â¤òÄ¾·â¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÂ³Åê¤ò»Ö´ê¡£ÃúÇ«¤ÊÅêµå¤¬¸÷¤ê¡¢£µ²ó£±¼ºÅÀ¤Ç£·¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤â¤¦°ì²ó¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Ü¡¼¥ë¤âÅö¤¿¤Ã¤È¤ë¤·¡×¤È¤¢¤¨¤Æ¸Þ²ó¤Ç¹ßÈÄ¤µ¤»¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼¡²óÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£Ëõ¾Ã¤Ï¤»¤¨¤Ø¤ó¤è¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÅÐÈÄ´Ö³Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖµÍ¤á¤Ø¤ó¤è¡£¤Þ¤À¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ª¤ë¤â¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤â±ç¸î¤·£±£³°ÂÂÇ£¹ÆÀÅÀ¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Ê¡££¹·î¾¡Éé¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£¤½¤³¤ËÄ´»Ò¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐÌµÍý¤ä¤±¤É¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¡¢µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤Ï¤³¤Ã¤«¤é¤ä¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤¤Î®¤ì¤Ç¤Þ¤ï¤ë¡£ÂÇÀþ¤âÅÀ¤¬¼è¤ì¤ë¡£¤½¤·¤¿¤é¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ì¤Ð¾¡Íø¤¬¤Ä¤¯¡£¤¨¤¨²ó¤ê¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤ä¤Ê¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£