ÇµÌÚºä46°æ¾åÏÂ¡Ö1ÆüÃæ¤¤¤ä2ÆüÃæ¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×Æ±´ü¡¦¸ÞÉ´¾ëçý±û¤È¹Ô¤Ã¤¿¡È²ÆìÎ¹¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
ÇµÌÚºä46¤Î°æ¾åÏÂ¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤Ê¤®¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ÇµÌÚºäLOCKS!¡×¡ÊËè·î1½µÌÜ¤Î·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:15º¢¡Á¡Ë¡£9·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLemino¡×¡Ê¥ì¥ß¥Î¡Ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡ÖÇµÌÚºä¡¢Æ¨Èò¹Ô¡£¡×¤Ç¡¢Æ±´ü¤Î¸ÞÉ´¾ëçý±û¤µ¤ó¤È¹Ô¤Ã¤¿¡È²ÆìÊÔ¡É¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¡Ö¡ØÇµÌÚºä¡¢Æ¨Èò¹Ô¡£¡Ù²ÆìÊÔ¤ò´Ñ¤Þ¤·¤¿¡ª ²ÆìÎÁÍý¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ä»Ñ¡¢²Æì¤Î¼«Á³¤ò³è¤«¤·¤¿¥ì¥¸¥ã¡¼¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡¢²Æì¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ë¤ã¤ó¡Ê°æ¾å¤Î°¦¾Î¡ËÀèÀ¸¤È¸ÞÉ´¾ëÀèÀ¸¤Ï¡È¤Ç¡¼¤¸¤Á¤å¤é¤«¡¼¤®¡¼(²Æì¤ÎÊý¸À¤Ç¡Ø¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡Ù)¡É¤Ç¤·¤¿¡ª¡ØÇµÌÚºä¡¢Æ¨Èò¹Ô¡£¡Ù¤Ç½ä¤Ã¤¿¾ì½ê°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¥ÎÏÅª¤Ê´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤¼¤Ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä²ÈÂ²¤È°ì½ï¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª ¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÇµÌÚºä46¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬²Æì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê²Æì¸© 24ºÐ¡Ë
¢¡¥Û¥Æ¥ë¤â2¿Í¤Ç°ì½ï¤ÎÉô²°¤Ë¡Ä
°æ¾å¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª ÇµÌÚºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤òÎ¥¤ì¡¢2¿Í¤¤ê¤Çµ¤¤Î¸þ¤¯¤Þ¤Þ¤Ë1Çñ2Æü¤ÎÎ¹¤ò¤¹¤ëÈÖÁÈ¡ÖÇµÌÚºä¡¢Æ¨Èô¹Ô¡£¡×¤¬Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLemino¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¸ÞÉ´¾ëçý±û¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë²Æì¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª °ì±þ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥«¥á¥é¤Ç¤Þ¤ï¤·¤¿±ÇÁü¤¬¤Û¤È¤ó¤É»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢2¿ÍÎ¹¤Ë¸Â¤ê¤Ê¤¯¶á¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
°ì½ï¤Ë´Ñ¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤ò»ä¤âçý±û¤Á¤ã¤ó¤â´Ñ¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¿¤Í¡ª¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¡ÖÏÃ¤·¤¹¤®¤À¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤°¤é¤¤¡¢»ä¤¿¤Á1ÆüÃæ¤¤¤ä2ÆüÃæ¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Û¥Æ¥ë¤â¤¹¤´¤¯¼«Á³Ë¤«¤Ê¤È¤³¤í¤ËÇñ¤Þ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Éô²°¤ÏºÇ½é1Éô²°¤º¤ÄÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö°ì½ï¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢2¿Í¤Ç°ì½ï¤ÎÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢·ë¶É¡¢¿²¤ëÄ¾Á°¤Þ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¼¡¤ÎÄ«¤«¤é¤âÏÃ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£
°ÜÆ°Ãæ¤Î¼Ö¤Î¤Ê¤«¤â°ì±þ¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ö¿²¤Æ¤¤¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢2¿Í¤È¤â°ìÀÚ¿²¤º¤Ë¡Ê¤·¤ã¤Ù¤êÂ³¤±¤Æ¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢·ë¹½¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÁÇ¤Î»Ñ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¡È¤Þ¤À´Ñ¤Æ¤Ê¤¤¤è¡Á¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
----------------------------------------------------
9·î2ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11676
Ä°¼è´ü¸Â¡¡2024Ç¯9·î10Æü¡Ê²Ð¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢COCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÇµÌÚºä46¤Î°æ¾åÏÂ
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¡Ö¡ØÇµÌÚºä¡¢Æ¨Èò¹Ô¡£¡Ù²ÆìÊÔ¤ò´Ñ¤Þ¤·¤¿¡ª ²ÆìÎÁÍý¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ä»Ñ¡¢²Æì¤Î¼«Á³¤ò³è¤«¤·¤¿¥ì¥¸¥ã¡¼¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡¢²Æì¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ë¤ã¤ó¡Ê°æ¾å¤Î°¦¾Î¡ËÀèÀ¸¤È¸ÞÉ´¾ëÀèÀ¸¤Ï¡È¤Ç¡¼¤¸¤Á¤å¤é¤«¡¼¤®¡¼(²Æì¤ÎÊý¸À¤Ç¡Ø¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡Ù)¡É¤Ç¤·¤¿¡ª¡ØÇµÌÚºä¡¢Æ¨Èò¹Ô¡£¡Ù¤Ç½ä¤Ã¤¿¾ì½ê°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¥ÎÏÅª¤Ê´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤¼¤Ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä²ÈÂ²¤È°ì½ï¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª ¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÇµÌÚºä46¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬²Æì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê²Æì¸© 24ºÐ¡Ë
¢¡¥Û¥Æ¥ë¤â2¿Í¤Ç°ì½ï¤ÎÉô²°¤Ë¡Ä
°æ¾å¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª ÇµÌÚºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤òÎ¥¤ì¡¢2¿Í¤¤ê¤Çµ¤¤Î¸þ¤¯¤Þ¤Þ¤Ë1Çñ2Æü¤ÎÎ¹¤ò¤¹¤ëÈÖÁÈ¡ÖÇµÌÚºä¡¢Æ¨Èô¹Ô¡£¡×¤¬Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLemino¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¸ÞÉ´¾ëçý±û¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë²Æì¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª °ì±þ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥«¥á¥é¤Ç¤Þ¤ï¤·¤¿±ÇÁü¤¬¤Û¤È¤ó¤É»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢2¿ÍÎ¹¤Ë¸Â¤ê¤Ê¤¯¶á¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
°ì½ï¤Ë´Ñ¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤ò»ä¤âçý±û¤Á¤ã¤ó¤â´Ñ¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¿¤Í¡ª¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¡ÖÏÃ¤·¤¹¤®¤À¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤°¤é¤¤¡¢»ä¤¿¤Á1ÆüÃæ¤¤¤ä2ÆüÃæ¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Û¥Æ¥ë¤â¤¹¤´¤¯¼«Á³Ë¤«¤Ê¤È¤³¤í¤ËÇñ¤Þ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Éô²°¤ÏºÇ½é1Éô²°¤º¤ÄÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö°ì½ï¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢2¿Í¤Ç°ì½ï¤ÎÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢·ë¶É¡¢¿²¤ëÄ¾Á°¤Þ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¼¡¤ÎÄ«¤«¤é¤âÏÃ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£
°ÜÆ°Ãæ¤Î¼Ö¤Î¤Ê¤«¤â°ì±þ¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ö¿²¤Æ¤¤¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢2¿Í¤È¤â°ìÀÚ¿²¤º¤Ë¡Ê¤·¤ã¤Ù¤êÂ³¤±¤Æ¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢·ë¹½¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÁÇ¤Î»Ñ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¡È¤Þ¤À´Ñ¤Æ¤Ê¤¤¤è¡Á¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
----------------------------------------------------
9·î2ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11676
Ä°¼è´ü¸Â¡¡2024Ç¯9·î10Æü¡Ê²Ð¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢COCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/