¡Ú¤Í¤³¤Î¤È¤ó¤ÁÏÃ¡ÛµË¹¼²°¤µ¤ó¤Î°ÕÃÏ°¡© ¡Ö¤³¤Î¤Ï¤·¤ï¤¿¤ë¤Ù¤«¤é¤º¡×¤Î¿¿¼Â
¡ÚÀÖ¤º¤¤ó¤È¤Í¤³¡Û¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×ÅÙ½Å¤Ê¤ëÀÖ¤º¤¤ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¼«¿®Ëþ¡¹¤ËÅú¤¨¤ë¤Í¤³¡¿¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ê1¡Ë
ÀÖ¤º¤¤ó¤Á¤ã¤ó¡¢¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡¢°ìµÙ¤µ¤ó¡¢±ºÅçÂÀÏº¡£¤½¤ó¤Ê¿ô¡¹¤Î¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿ÍÌ¾¤ÊÊª¸ì¤â¡¢¤Í¤³¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ò¤ÈÌ£°ã¤Ã¤¿Êý¸þ¤Ë!?
¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¸Åº£ÅìÀ¾¤ÎÀÎÏÃ¤Ë¡¢¤Í¤³¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡© ¸¶ºî¤Ç¤ÏÈá·à¤Ç¤â¡¢¤Í¤³¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤æ¤ë¤¯¤Æ¥¥å¡¼¥È¤Ê¤ªÏÃ¤ËÊÑËÆ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¤Í¤³¤Ëå«¤µ¤ì¤ë»Ñ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Í¤³¤À¤«¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤ºÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤Ñ¤ó¤À¤Ë¤¢Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¢¡¤Í¤³¤Î¤È¤ó¤ÁÏÃ
¢£¢¡¤È¤ó¤Á¤Ð¤Ê¤·¤Î¤Í¤³
¢£¢¡¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
°ìµÙ¤µ¤ó
¤à¤«¤·°ìµÙ¤È¤¤¤¦¤È¤ó¤Á¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤ªË·¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÍ¡¹¤Ê°ïÏÃ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª»û¤ÎÏÂ¾°¤µ¤ó¤¬ÆÇ¤Ç¤¢¤ë¤È±³¤Ä¤¡¢±£¤·»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿å°»¤òÁ´Éô¿©¤Ù¤¿»þ¤Ï¡¢ÏÂ¾°¤µ¤ó¤Î¥Ä¥Ü¤ò¤ï¤¶¤È²õ¤·¤Æ¡ÖÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤ÆÆÇ¤ò°û¤ó¤Ç»à¤Î¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£
¶¶¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡Ö¤³¤Î¤Ï¤·¤ï¤¿¤ë¤Ù¤«¤é¤º¡×¤È°ÕÃÏ°¤ÊÎ©¤Æ»¥¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿¿¤óÃæ¤òÊâ¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¡¢Æ²¡¹¤È¿¿¤óÃæ¤òÊâ¤¯¡£¤ª¾ë¤Î¤ªÅÂÍÍ¤ËÌë¤ÊÌë¤Ê½Ð¤Æ¤¯¤ëÖ¢É÷¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¸×¤òÂà¼£¤·¤í¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ç¤Ï¤Þ¤º¤³¤Î¸×¤òÖ¢É÷¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¡£¤Ê¤É¡¢º£¤Ç¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãø¡á¤Ñ¤ó¤À¤Ë¤¢¡¿¡Ø¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù