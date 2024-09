ほのかなシナモンの香り！マイプロテイン「Impact ホエイ プロテイン(モンブランフレーバー)」

「マイプロテイン」は、「Impact ホエイ プロテイン(モンブランフレーバー)」を数量限定で販売中です。

マイプロテイン「Impact ホエイ プロテイン(モンブランフレーバー)」

商品名 :「Impact ホエイ プロテイン(モンブランフレーバー)」

販売価格:7,290円(税込)

内容量 :1kg

英国発スポーツ栄養ブランド「マイプロテイン」は、「Impact ホエイ プロテイン(モンブランフレーバー)」を数量限定で販売中。

昨年秋に好評完売した<焼き芋フレーバー>に続き、2024年も秋の味覚を楽しめる待望の新フレーバーが登場☆

生乳から必要な成分を精製・乾燥させた、こだわり品質のホエイプロテインをお手頃価格で摂取できる、贅沢でクリーミーなモンブランフレーバーがです。

1食(30g)あたり22gのたんぱく質を含有しています。

パッケージを開封した時から、優しく豊かなモンブランとほのかなシナモンの香りを感じられます。

品質にこだわったホエイプロテインから精製したたんぱく質を、1食(30g)あたり22g摂取できます。

贅沢でクリーミーなモンブランフレーバーを味わえます。

【購入方法】

マイプロテイン公式サイト: https://bit.ly/3XtDcfU

楽天公式サイト(※1) : https://bit.ly/3Z5WSb7

(※1)楽天サイトでの販売は、9月11日(水)より順次発売開始予定です。

