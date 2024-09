シアターのような重低音を実現！ハイセンスジャパン「HS2000N」

ハイセンスジャパンは、最大出力120W、60Wのハイパワー重低音を誇るシアターサウンドシステムHS2000Nを2024年9月上旬に発売します。

ハイセンスジャパン「HS2000N」

≪商品特徴≫

1. 独立ウーファーのような重低音を実現、独自開発レース型サブウーファー搭載、HS214より完全進化

これまでのコンパクトタイプはおよそ3インチのウーファーを使用しており、70Hzまでの低音しか再生できませんでした※。

そこでHS2000Nでは、4.75インチ相当の振動面積を持つレース型(楕円形)スピーカーを採用。

出力は60Wに達し、3インチウーファー2つ分の振動面積を上回り、同社従来比ウーファーの振動面積が250%向上しました※。

これにより60Hz以下の低音を再生でき、独立したウーファーのような効果を発揮できます。

さらに、独自の前後両方向に低音を出力する構造により、良好な音圧を実現します。

※ウーファーサイズ、周波数、振動面積:同社製品HS2000N(2024年モデル)とHS214(2020年)との比較

2. 最大出力120Wの迫力サウンド、DTS Virtual X & Dolby Digital Plus対応

最大120Wの出力&コンパクトなAll in Oneデザインのため、この一本で、シアターのようなサラウンド音響と迫力の重低音を楽しめます。

DTS Virtual X & Dolby Digital Plus 7.1の連携により、床から天井までのバーチャルサウンド体験が生み出され、まるでその場にいるように感じられます。

3. 低音が目でも見える、サブウーファーデザイン

本体上部の透明なアクリル板から、サブウーファーの形状が確認できます。

重低音の迫力が耳だけでなく視覚でも感じられる新デザインです。

4. ケーブル一本で簡単接続

HDMIケーブル 1本だけで簡単に接続でき、テレビリモコンでサウンドバーの音量操作も可能です。

Bluetooth(R)や光デジタル、AUX、同軸デジタルなど多様な音声入力にも対応しています。

5. Bluetooth(R)5.3対応

Bluetoothのバージョン5.3に対応。

ストレスフリーにスマートフォンなどとワイヤレス接続できます。

