エムスタイルは、iOS/Android端末用スマホRPG『天空のアムネジア』において、大人気TVアニメ『化物語』とのコラボイベントを2024年9月6日(金)から9月20日(金)まで開催中です。

エムスタイル『天空のアムネジア』『化物語』コラボイベント

エムスタイルは、iOS/Android端末用スマホRPG『天空のアムネジア』において、大人気TVアニメ『化物語』とのコラボイベントを2024年9月6日(金)から9月20日(金)まで開催中。

■『天空のアムネジア』×TVアニメ『化物語』コラボ概要

(1)TVアニメ『化物語』コラボガチャ

TVアニメ『化物語』の人気キャラ「戦場ヶ原ひたぎ」「忍野忍」「羽川翼」「千石撫子」「八九寺真宵」が獲得できるコラボ限定召喚ガチャが登場します。

【開催期間】

2024年9月6日(金) 18:00〜2024年9月20日(金) 15:59

(2)TVアニメ『化物語』コラボイベント

オリジナルストーリーが展開されるクエストや、限定くじ引き、騎士団・個人戦などが開催されます。

報酬ではイベントでしか入手できない「称号」や、TVアニメ『化物語』のキャラクターになりきれるアバター、ゲーム内のチャットで使える限定コラボキャラスタンプなどが入手可能です。

【開催期間】

2024年9月6日(金) 18:00〜2024年9月20日(金) 15:59

コラボ限定称号

コラボ限定なりきりアバター

コラボ限定スタンプ

(3)公式Xプレゼントキャンペーン!

TVアニメ『化物語』のコラボキャラクター「戦場ヶ原ひたぎ」役の声優 斎藤千和さん、「忍野忍」役の声優 坂本真綾さんの直筆サイン色紙が抽選で各1名様(合計2名様)に当たるプレゼントキャンペーンと、Amazonギフト券2,000円分が抽選で15名様に当たるプレゼントキャンペーンを同時開催します。

【応募方法】フォロー&リポスト応募

天空のアムネジアの公式Xアカウント「【公式】天空のアムネジア(@amnesia_mstyle)」をフォロー&対象ポストをRP(リポスト)することで応募完了となります。

また、複数応募も可能!

【開催期間】

2024年9月6日(金) 18:00〜2024年9月20日(金) 15:59

「戦場ヶ原ひたぎ」役 斎藤千和さん直筆サイン色紙

「忍野忍」役 坂本真綾さん直筆サイン色紙

Amazonギフト券2,000円分

(4)コラボ記念スペシャルログインボーナス

期間中にログインすることで最大で8日間(前半+後半)、コラボガチャコインが貰えます。

▼配布アイテム(前半/後半)

1日目…コラボガチャコイン×30

2日目…コラボガチャコイン×30

3日目…コラボガチャコイン×30

4日目…コラボガチャコイン×60

【開催期間】

前半:2024年9月6日(金) 18:00〜2024年9月13日(金) 16:59

後半:2024年9月13日(金) 18:00〜2024年9月20日(金) 15:59

■TVアニメ「〈物語〉シリーズ」概要

「僕がお前を助けてやる -僕の血を吸え」

原作は瀕死の吸血鬼を助けたことで自身も吸血鬼体質となった高校生・阿良々木暦が、怪異にかかわった少女たちのため奔走する青春小説。

著者は「戯言シリーズ」や「忘却探偵シリーズ」など、数々のヒット作を手がける西尾維新。

アニメシリーズは2009年より監督:新房昭之、アニメーション制作:シャフトによってアニメ化され、TVシリーズや劇場版アニメーション、配信限定放送など、様々な方法でユーザーに届けられ、多くの支持を集めている。

(C)西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト

■アプリ概要

タイトル :天空のアムネジア

カテゴリ :ゲーム(RPG)

プレイ料金:無料(一部有料/アイテム課金あり)

対応機種 :iOS 9.0以降(iPhone、iPad、およびiPod touchに対応)

もしくはAndroid 6.0以降 ※iOS 7、iOS 8は動作保証していますが、

クエストなど一部利用できない機能があります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 斎藤千和直筆サイン色紙が当たる!エムスタイル『天空のアムネジア』『化物語』コラボイベント appeared first on Dtimes.