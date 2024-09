ヴァルン・シャルマが9種のオリジナルカクテル披露！HE GREY ROOM「Pop Up Bar」

HE GREY ROOMは、インド・ニューデリーのモダンインド料理レストラン「Indian Accent」のHead of Barsであり、NDTVのBest Mixologist of the Yearを受賞したヴァルン・シャルマを迎え、2024年9月27日(金)〜29日(日)の3日間限定で、Pop Up Barを開催します。

HE GREY ROOM「Pop Up Bar」

HE GREY ROOMは、インド・ニューデリーのモダンインド料理レストラン「Indian Accent」のHead of Barsであり、NDTVのBest Mixologist of the Yearを受賞したヴァルン・シャルマを迎え、2024年9月27日(金)〜29日(日)の3日間限定で、Pop Up Barを開催。

同Pop Up Barでは、ヴァルン・シャルマがエクスクルーシブな9種のオリジナルカクテルを披露し、そのうち3種をセレクトしたカクテルコースも提供。

また、栗原幸代が率いる「グレイルーム」のシグニチャーカクテルも楽しめます。

数々の受賞歴を誇るインディアンアクセントは、Conde Nast TravellerおよびLa Listeの両方でBest Restaurant in Indiaに輝き、12年以上にわたり『アジアのベストレストラン50』にランクイン。

また、『世界のベストレストラン50』にも名を連ねています。

インドと東京―これら2つのダイナミックな文化が出会うことで生まれる、独特な味わいと雰囲気を楽しめます。

THE GREY ROOM × Indian Accent Pop Up Bar

□開催日時

2024年9月27日(金)〜29日(日) 17:30 - 24:00 (23:00 LO)

【カクテルコース提供時間】 ※要予約

(1)18:00 - 19:30 (2) 20:00 - 21:30

期間中、「カクテルコース」以外のヴァルン・シャルマが披露するオリジナルカクテルおよびグレイルームのシグニチャーカクテルはご予約無しでオーダー出来ます。

□場所

THE GREY ROOM(グレイルーム)

東京都中央区銀座6-4-3 GICROS GINZA GEMS 11F

□料金

【カクテルコース】

8,000円 (税込・サービス料10%別) ※要予約

インディアンアクセントオリジナルカクテル3種+インディアンアクセント特製インディアンストリートフードプレート

3日間限定ポップアップバーのために「インディアンアクセント」のHead of Barsであるヴァルン・シャルマが披露する9種のカクテルから選りすぐった、「Yuzu Spritz」、「Neer More」、「Yuujin」の3種のカクテルを、グレイルームの階下に位置する系列のモダンインディアンキュイジーヌレストラン「スパイスラボトーキョー」によるインディアンアクセント特製ストリートフードプレート1皿とあわせて楽しめる、限定提供のカクテルコースです。

【ヴァルン・シャルマが披露する7種のカクテル + ウェルカムショット + フィナーレ】

2,200円〜 (税込・サービス料10%別)

【グレイルームのシグニチャーカクテル】

1,800円〜 (税込・サービス料10%別)

□ご予約・お問い合わせ

【TEL】 03-6274-6023

※お電話またはホームページ内RESERVATIONページよりご予約ください

営業時間:火曜日〜木曜日 15:00 - 24:00 (23:00 LO)

金曜日〜日曜日 11:30 - 24:00 (23:00 LO)

※アフタヌーンティーは16:30最終入店。要予約

定休日 :月曜(月が祝日の場合は営業し、火曜休)

