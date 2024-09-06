ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦À¶µÜ¤Î¿½¹ð·É±ó½ä¤êÄÁ»ö¡¡°ìÎÝ¤Ø¸þ¤«¤¦¤â¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃæÅè´ÆÆÄ¤¬ÅÜ¤ê¤ÎÉ½¾ð¡¡¿½¹ðÁ°¤Ë¿ÊÎÝ¡©°ìÅÙÌá¤ê²þ¤á¤Æ¿³È½¥³¡¼¥ë¤Ç°ìÎÝ¤Ø¡¡µå¾ì¤É¤è¤á¤¯
¡¡¡ÖÆüËÜ¥Ï¥à£³¡Ý£²¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê£¶Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡¶ÛÇ÷¤Î¶å²ó¤ËÄÁ»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬º£µ¨£·ÅÙÌÜ¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ç£³Ï¢¾¡¡£¿·¾±À¯¸¢ºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÃù¶â£±£´¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÄÁ¾ìÌÌ¤Ï¤½¤Î¶å²ó¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Þ¥Á¥ã¥É¤«¤é£±ÈÖ¿åÃ«¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢ÂåÁö¸Þ½½È¨¤òµ¯ÍÑ¡££²ÈÖÀõ´Ö¤¬Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¼ºÇÔ¤Ç£±»à°ìÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢À¶µÜ¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¸Þ½½È¨¤¬ÆóÅð¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢À¶µÜ¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¤òÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢À¶µÜ¤¬°ìÎÝ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃæÅè´ÆÆÄ¤¬ÅÜ¤ê¤ÎÉ½¾ð¤Ç²¿¤«¤òÁÊ¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¡¢¿½¹ð·É±ó¤ò¹ð¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢À¶µÜ¤¬°ìÎÝ¤ËÊâ¤¤¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¹³µÄ¤ò¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢À¶µÜ¤Ï°ìÅÙÂÇÀÊÉÕ¶á¤ØÌá¤Ã¤¿¸å¡¢ÃæÅè´ÆÆÄ¤«¤é²þ¤á¤Æ¿½¹ð·É±ó¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¡¢ºÆ¤Ó°ìÎÝ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£µå¾ì¤Ï¤É¤è¤á¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡£Ç£Á£Ï£Ò£Á¤Ç²òÀâ¤·¤¿´äËÜÊÙ»á¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¤ß¤Æ¤Æ¡¢¡Ø²¶¤¬¸À¤¦¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¾¡¼ê¤ËÊâ¤½Ð¤¹¤Ê¤è¡Ù¤È¡£¤¿¤Ö¤ó¤Í¡×¤È¡¢¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£