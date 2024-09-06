¹Åç¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡Öº£¤¬Äì¤È»×¤¨¤Ð¤É¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¸åÈ¾Àï½é£´Ï¢ÇÔ¤âÁ°¸þ¤¯¡¡ÂçÀ¥ÎÉ¤Î£²ÈïÃÆ¤Ï¡ÖÁê¼ê¤òË«¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¡Ö¹Åç£°¡Ý£³ÃæÆü¡×¡Ê£¶Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¸åÈ¾Àï½é¤Î£´Ï¢ÇÔ¤Ç¼ó°Ì¡¦µð¿Í¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤¬£±¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¹Åç¡£¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¤Ï¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡Öº£¤¬Äì¤È»×¤¨¤Ð¤É¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤ÏÃæÆüÅê¼ê¿Ø¤ò¹¶Î¬¤Ç¤¤º£±£¹ÅÙÌÜ¤Î´°ÉõÉé¤±¡£È¬²ó¤ÏÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾åËÜ¤¬µ¤Ç÷¤Î¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¸«¤»¤ë¤âÄËº¨¤ÎÊ»»¦ÂÇ¡£È¿·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ò¥Ã¥È¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¥×¥é¥¹Í×ÁÇ¤ò¶¯Ä´¡£½é²ó¤Ë£±£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î£²¼ÔÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¤ò¿©¤é¤Ã¤¿ÂçÀ¥ÎÉ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö£²ËÜ¤È¤â¼ºÅê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤òË«¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡££²ËÜ¤È¤â¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£