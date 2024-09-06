¤È¤Ë¤«¤¯¼«¸ÊÃæ¡£½÷Í·¤Ó¤äÉÔÎÑ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤ÃËÀ¤Î¡ÖÆÃÄ§¡×¤È¤Ï
¹¬¤»¤Ê·ëº§¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢ÃËÀ¤ÎËÜÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«È´¤±¤ëÌÜ¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢½÷Í·¤Ó¤äÉÔÎÑ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤ÃËÀ¤Î¡ÖÆÃÄ§¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥â¥Æ¤¿¤¤Íß¤¬¶¯¤¤
¥â¥Æ¤¿¤¤Íß¤¬¶¯¤¤ÃËÀ¤Ï½÷Í·¤Ó¤äÉÔÎÑ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¼«Ê¬¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¬¤¤¤è¤¦¤È¤â¡¢Â¾¤Î½÷À¤È¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤òÃÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤à¤·¤í¼þ°Ï¤Ë½÷À¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¿È¤òÃÖ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½÷À´Ø·¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¼«Ê¬¤«¤é¾·¤¯¥¿¥¤¥×¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¹¥ê¥ë¤Î¤¢¤ëÎø°¦¤ò¹¥¤à
¥¹¥ê¥ë¤Î¤¢¤ëÎø°¦¤ò¹¥¤à¥¿¥¤¥×¤ÎÃËÀ¤âÍ×Ãí°Õ¤Î¥¿¥¤¥×¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤è¤¯¡ÖÎ¬Ã¥°¦¤¬À®¸ù¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÃ¯¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤È¸À¤¨¡¢º¬¤Ã¤«¤é¤ÎÉâµ¤À¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿ÆÃÄ§¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤¬½÷Í·¤Ó¤äÉÔÎÑ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤ÃËÀ¤è¤ê¤â¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃËÀ¤ÎËÜÀ¤ò¸«¶Ë¤á¤ëºÝ¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼ÀäÂÐ¤Ë²ø¤·¤¤¡Ä¡ªÉÔÎÑÃæ¤ÎÃËÀ¤Ëµ¯¤¤ë¡Ö¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¡×