¤³¤ì¤ÏËÜÌ¿³ÎÄê¡£ÃËÀ­¤¬¡ÖËÜµ¤¤Ç¹¥¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À­¸ÂÄê¡×¤Ç¤¹¤ë¤³¤È

¼Ì¿¿³ÈÂç


¹¥¤­¤ÊÃËÀ­¤¬¿È¶á¤Ë¤¤¤ë¤È¤­¡¢¼«Ê¬¤Ë¿¶¤ê¸þ¤¤¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¿§¡¹¤Ê¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£

¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÃËÀ­¤â¹¥¤­¤Ê½÷À­¤Ë¤Ï¿§¡¹¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤â¤Î¡£

¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ­¤¬¡ÖËÜµ¤¤Ç¹¥¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À­¸ÂÄê¡×¤Ç¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¡Ã£²¿Í¤­¤ê¤Ç²ñ¤¦µ¡²ñ¤òºî¤í¤¦¤È¤¹¤ë


ÃËÀ­¤«¤é¤´ÈÓ¤ä°û¤ß¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë»þ¡¢Âç¿Í¿ô¤¬¤¤¤ë»þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£²¿Í¤­¤ê¤Î»þ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©

¤¢¤¨¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÇÍ¶¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È£²¿Í¤­¤ê¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²ñÏÃ¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¤ÈÃËÀ­¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£

¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËÜÌ¿¹ÔÆ°¤È¸«¤Æ´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¡Ã¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¹¤ë


¤É¤ó¤ÊÃËÀ­¤â¡¢¹¥¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À­¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«ËýÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ê¾­Íè¤É¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ­¤È¤Î²ñÏÃ¤ÇÃËÀ­¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤ÎËÜÌ¿¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£

¡Ã½÷À­¤Î°Õ¸«¤ä¹Í¤¨¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë


ËÜÅö¤Ë¹¥¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À­¤È¤Ï¡¢¾ï¤Ë³Ú¤·¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤ÈÃËÀ­¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹¥¤­¤Ê½÷À­¤Î°Õ¸«¤ä¹Í¤¨¤ËÉ¬¤º¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡×¤È»×¤¨¤ëÃËÀ­¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤­¤Ã¤È¤½¤ÎÃËÀ­¤Ë¹¥¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ëÃËÀ­¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤òËÜÌ¿»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£

¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÃËÀ­¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´Ñ»¡¤·¤Æ¡¢¸òºÝ¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤ÃËÀ­¤«¤·¤Ã¤«¤ê¸«¶Ë¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

🌼¤³¤ìÎø¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­¤¬ËÜµ¤¤Ç¹û¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¸À¤¦¡ÖÄêÈÖ¤Î¥»¥ê¥Õ¡×