¡È»Ò¤É¤â¤âµ¤¤ò¸¯¤¦¡É¥³¥áÉÔÂ¡¡¿©Âî¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â±Æ¶Á¡¡¡Ö¤¹¤Ç¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×Å¹ÊÞ¤â¡ÄÉÔÂ²ò¾Ã¤¤¤Ä¡©¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¥³¥á¤ÎÉÊÇö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏËèÆü¤Î¿©Âî¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡È»Ò¤É¤â¤âµ¤¤ò¸¯¤¦¡É¥³¥áÉÔÂ¡¡¿©Âî¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â±Æ¶Á¡¡¡Ö¤¹¤Ç¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×Å¹ÊÞ¤â¡ÄÉÔÂ²ò¾Ã¤¤¤Ä¡©¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
ÊÆÉÔÂ ¿©Âî¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â±Æ¶Á ÂåÍÑÉÊ¤Ç¾è¤êÀÚ¤ë¿Í¤â
ÆüÈæËã²»»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥³¥áÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¿©Âî¤ÇÁý¤¨¤¿¿©ºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¢§¤¦¤É¤ó50.5¡ó¡¢¢§¥Ñ¥¹¥¿42.2%¡¢¢§¤½¤¦¤á¤ó40.2%¡¢¢§¥Ñ¥ó39.5¡ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¥Á¥é¥·¡¦Çã¤¤Êª¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥È¥¯¥Ð¥¤¡×¡Ì2024Ç¯8·îÄ´ºº¡Í9415¿Í²óÅú¡Ë
»³Æâ¤¢¤æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
²æ¤¬²È¤Ï¡¢¤Þ¤À¤ªÊÆ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤é°ÊÁ°¹ØÆþ¤·¤¿²¡¤·Çþ¤ä¸ÅÂåÊÆ¤Ç¤«¤µÁý¤·¤·¤Æ¡¢¿·ÊÆ¤Îµ¨Àá¤Þ¤Ç»ý¤¿¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÅ¹Æ¬¤Ë¤ªÊÆ¤¬¤Ê¤¤¤È¿´¤â¤È¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ÆüÈæ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥³¥áÉÔÂ¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀéÍÕ¸©¤Ç9·î8Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡ÖÈ¬ÀéÂå¥«¥ì¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤ÏÃæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£8·îËöº¢¤Ë¼è°úÀè¤«¤é¡Ö¥³¥á¤¬Ä´Ã£¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢°Û¾ï¤Ê¹â²¹¤ËÈ¼¤¤¿©ÃæÆÇ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢°ÂÁ´À¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÃæ»ß¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥³¥áÉÔÂ¤ÎÃæ ³¤³°Í¢½Ð¤¬²áµîºÇÂ¿ ¹ñÆâ¤ËÅ¾ÍÑ¤Ï¡©
°ìÊý¡¢Í¢½ÐÊÆ¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÀ¿å¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯1¡Ý7·î¤Î³¤³°¤Ø¤Î¥³¥á¤ÎÍ¢½ÐÎÌ¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ23%Áý¤¨¤Æ²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤ª¤Ë¤®¤êÀìÌçÅ¹¤Ê¤ÉÆüËÜ¿©¤Î¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¹ñÆâ¤Ë¥³¥á¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ËÍ¢½Ð¤·¤Æ¤ë¤Î ¤Ê¤¼¡×¡Ö³°¤Ë½Ð¤¹Á°¤Ë¹ñÆâÎ®ÄÌ¤ò°ÂÄê¤·¤Æ¡×¡ÖÉÊÇö¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Í¢½ÐÊ¬¤ò¹ñÆâ¤Ë²ó¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÂç³Ø ºØÆ£¹¬Ê¿½Ú¶µ¼ø¡§
¥³¥í¥Ê¤Î»þ¤Ë¤Ï¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤¬ÉÊÇö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇã¤¤¤À¤á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤â¤¦¿·ÊÆ¤Îµ¨Àá¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÏÈ÷ÃßÊÆ¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤âÀú¤ê¤¹¤®¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüÈæ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
»ä¤¿¤Á¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ìµ¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤â¤¦¸«ÄÌ¤·¤âÎ©¤Á»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Í¢½ÐÊÆ¤Î¹ñÆâÅ¾ÍÑ¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼Â¤ÏÍ¢½ÐÊÆ¤Ï¹ñÆâÍÑ¤È¤ÏÊÌ¤ËÀ¯ÉÜ¤¬Êä½õ¶â¤ò½Ð¤·¤ÆÇÀ²È¤Ë¡ÈÀ¸»º¤ò°ÍÍê¡É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÊÆ¹ò¾¦Ï¢¹ç²ñ¤ÎÁêÀî±Ñ°ìÀìÌ³¤Ï¡ÖÊä½õ¶â¤Ë¤Ò¤âÉÕ¤¤¤¿Í¢½ÐÍÑ¤Î¥³¥á¤Ï¹ñÆâ¸þ¤±¤ËÅ¾ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÂç³Ø ºØÆ£¹¬Ê¿½Ú¶µ¼ø¡§
ÉáÃÊ¤«¤é¤ªÊÆ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ¡¢Í¾Ê¬¤Ê¤ªÊÆ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó³¤³°¤ËÍ¢½Ð¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤ªÊÆ¤ò¥®¥ê¥®¥ê¤·¤«ºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢Í½ÁÛ¤¬³°¤ì¤ë¤È°ìµ¤¤Ë¥³¥áÉÔÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ïº£¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¸ºÈ¿À¯ºö¤ä¡¢»Ô¾ì¸¶Íý¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤»¤¤¤ÇÊÆ¤Î²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ê²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Çºî¤ëÎÌ¤òÁý¤ä¤·¡¢¶¡µë¤òÁý¤ä¤¹¤È²Á³Ê¤Þ¤¿²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¿©¤Ç¤¢¤ë¤ªÊÆ¤Ï¡¢¹ñÆâÍÑ¤Ë¤âÀ¯ÉÜ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÊä½õ¶â¤ò½Ð¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·ÊÆ½Ð²Ù ÉÔÂ²ò¾Ã¤Ï¤¤¤Ä¡© ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤äÀºÊÆÅ¹¤Ç¤Ï
ÆüÈæ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¿·ÊÆ¤Î½Ð²Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºäËÜÅ¯»ÖÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Ï¡¢6Æü¤Î³ÕµÄ¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö´û¤ËÀè·î¤«¤éÁá´üÊÆ¤¬½Ð²ó¤ê»Ï¤áÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ó»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Íè½µ¤«¤é¤ÏËÌ³¤Æ»»º¤äÅìËÌ»º¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÎÏÌÃÊÁ¤âËÜ³ÊÅª¤Ë¶¡µë¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¡Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤äÀºÊÆÅ¹¤Ç¤Ï¡Ä¡Û
¢§ºë¶Ì¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ë¥µ¥ó±ÛÃ«²ÖÅÄÅ¹¡×
·ÀÌóÇÀ²È¤Ï´û¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë
Ìä²°¤Ï´ØÅì»º¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä²ò¾Ã¡¢ÅìËÌ»º¤ÏÌÜÅÓÎ©¤¿¤º
¢§Åìµþ¡¦ÎýÇÏ¶è¡Ö¥¢¥¥À¥¤¡×
Íè½µ¤Ë¤ÏÍî¤ÁÃå¤¯¡£Íè·î¤Ë¤Ï¿·³ã¤Ê¤É¤Î»ºÃÏ¤«¤é¿·ÊÆ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢ÃÍÃÊ¤âº£¤è¤ê¤Ï°Â¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß
¢§Åìµþ¡¦¹Á¶è¡ÖÀºÊÆÅ¹ À¾¿ÜÊÆÅ¹¡×
Á´¹ñ¤«¤é¤Î¿·ÊÆ¤¬ÆÏ¤¯¡¢10·îÃæ½Ü¡Á²¼½Ü¤Ë¤ÏÍî¤ÁÃå¤¯¸«¹þ¤ß
ÅìµþÂç³Ø ºØÆ£¹¬Ê¿½Ú¶µ¼ø¡§
Ä¹´üÅª¤Ë¤ß¤ë¤ÈÇÀ²È¤Î¹âÎð²½¤äµ¤¸õÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÈ¿¾Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÊä½õ¶â¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
»³Æâ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤ªÊÛÅö¤Î¤ªÊÆ¤Ë°ÊÁ°¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥³¥áÉÔÂ¤ò¼¡¤Ë³è¤«¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
ºØÆ£¹¬Ê¿¤µ¤ó
ÅìµþÂç³Ø ½Ú¶µ¼ø¡¡ÀìÌç¤Ï·ÐºÑ»×ÁÛ¡¦¼Ò²ñ»×ÁÛ
Ãø½ñ¡Ø¿Í¿·À¤¤Î¡Ö»ñËÜÏÀ¡×¡Ù50ËüÉôÆÍÇË