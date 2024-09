暮らしにやさしい、ZEH住宅・全55棟の街 ！新昭和イクス『ウィザースガーデン鎌ケ谷Four Seasons』

新昭和イクスの分譲住宅ブランド「ウィザースガーデン」は、千葉県鎌ケ谷市に、地球環境と家計への配慮を重視した全55棟のコミュニティタウン『ウィザースガーデン鎌ケ谷Four Seasons』の第1期:10棟を販売中。

新昭和イクスの分譲住宅ブランド「ウィザースガーデン」は、千葉県鎌ケ谷市に、地球環境と家計への配慮を重視した全55棟のコミュニティタウン『ウィザースガーデン鎌ケ谷Four Seasons』の第1期:10棟を販売中です。

同時にモデルハウス4棟を公開しました。

ウィザースガーデン鎌ケ谷Four Seasonsは、「人に、家計に、環境に、暮らしにやさしい街」をコンセプトに、全棟をZEH仕様とし、環境への配慮や家計負担の軽減を図るため、太陽光発電システムや高気密高断熱の断熱材や窓、エネルギー消費の少ないLED照明などの設備を標準装備しました。

また、四季折々の自然や風景を楽しみながら心地よく暮らせるように、街区ごとに植栽を変えるなど細やかな外構計画を施しています。

さらに、選べる4つの外観スタイルを用意し、家族のライフスタイルや個性に合わせた豊かな暮らしを提供します。

※「ウィザースガーデン鎌ケ谷Four Seasons」街並み完成予想図

<お問い合せ先>

ウィザースガーデン千葉営業1課(火・水曜日定休)

電話:0120-573-946

■4スタイルの外観デザインをモデルハウスとして公開中

当分譲地では、ご家族のライフスタイルや趣味・嗜好、個性に合わせて選べるよう、4つの異なるスタイルの住まいをデザインし、モデルハウスとして公開中。

それぞれのスタイルは、生活動線や空間デザインの細部までこだわって設計されており、実際の暮らし心地を体験できます。

多様な生活スタイルに対応することで、住まいへの愛着や暮らしの豊かさをさらに深めることに配慮。

※「RESIDENCE」モデルハウス内観

Style 01 CRAFT CUBE

クラフトキューブ

メタルルーフとキューブ型のシルエットがシャープでスタイリッシュな印象を与えながらも、色合いや質感が落ち着きを添え、洗練された存在感を感じさせます。

Style 02 SIMPLE MODERN

シンプルモダン

木目調の軒天が印象的なシンプルで洗練された外観デザイン。

モダンテイストと自然素材なテイストが調和した、スマートで心地よい暮らしを演出します。

Style 03 RESIDENCE

レジデンス

シックで落ち着きのあるファサードに、二階バルコニーには透明感のあるガラス手摺りを採用。

異なる素材を組み合わせることで、ホテルライクな高級感を醸し出します。

Style 04 ELEGANCE

エレガンス

白を基調としたエレガントなタイル調サイディングに、温かみのあるナチュラルな木彫色のバルコニー手摺りをアクセントとして取り入れ、上品な佇まいを一層際立たせます。

■全棟に太陽光発電システム&エネファームを搭載

当分譲地は、全棟に太陽光発電システム&エネファームを搭載した「ソラエネスマート※1」を採用。

エネルギー効率に優れたダブル発電の住まいに、床暖房やガス衣類乾燥機(一部住戸に採用)などを備えたハイスペック仕様で、家計負担や家事負担を軽減し、我慢をしない省エネで快適な暮らしを叶えます。

※「CRAFT CUBE」モデルハウス内観

■地球環境と家計に貢献する分譲住宅。

補助金や優遇措置の恩恵も。

同社はこれまでも、持続可能な社会の実現に向け、エネルギー効率の高い分譲住宅を提供してきました。

2030年度以降、国が掲げる新築住宅の省エネ性能向上と太陽光設備の普及目標に対応するため、2024年4月以降着工の住宅は「ZEH住宅※2」または「ZEH水準省エネ住宅※3」の仕様で、全棟に太陽光発電システムを搭載しています。

これによりエネルギー消費量を削減し、家計負担を軽減しつつ、環境への貢献を図ります。

また、本年は、最大80万円の補助金が受けられる子育てエコホーム支援事業をはじめ、住宅ローン減税などの優遇措置を活用することができ、ZEH水準以上の省エネ性能を持つ住宅が推進されています。

同社のウィザースガーデンでは、「WITH+EARTH(地球とともに)」という名前の由来どおり、今後も住まう方の経済的かつ健康的な暮らしをサポートし、環境にも優しい住まいを提案していきます。

※1. ソラエネスマートは、京葉ガス株式会社と大阪ガスグループが提供する太陽光発電システムとエネファームを組み合わせたダブル発電サービスです。

エネファームの導入費用のみで、太陽光発電システムを導入する際の費用負担が不要で、契約期間中の10年間、発電した電気は無償で自家消費できます。

余剰電力の電力会社への売電収入は、大阪ガスに譲渡します。

契約期間終了後は発電した電気を自家消費でき、余剰電力の売電収入も得られます。

※2. ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)は、外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現させます。

さらに、太陽光発電システムなどの再生可能エネルギーを導入し、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロまたはマイナスとすることを目指した住宅のことです。

※3. ZEH水準省エネ住宅は、強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギーを除いた基準一次エネルギー消費量から20%以上の削減を実現する性能を持つ住宅です。

■「ウィザースガーデン鎌ケ谷 Four Seasons」第1期:物件概要

所在地 : 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷九丁目380-24外

新京成線「鎌ヶ谷大仏」駅まで徒歩12分〜14分

用途地域(建ペイ率・容積率): 第一種住居地域(60%・200%)

設備 : 京葉ガス、東京電力、公営水道、合併浄化槽

その他制限 : 第2種高度地区

道路幅員 : 分譲地内(開発道路)約6m公道

※分譲地入口:幅員約9.98m

総販売棟数 : 全55棟予定

今回販売棟数 : 第1期:9棟

敷地面積 : 127.10m2(38.44坪)〜132.27m2(40.01坪)

延床面積 : 96.26m2(29.11坪)〜109.30m2(33.06坪)

販売価格(税込) : 3,630万円〜4,090万円

間取り : 3LDK、3(4)LDK

建物構造 : 木造枠組壁工法(2×4工法)2階建て

駐車場 : 1〜2台

完成時期 : 2024年8月下旬、10月下旬予定

建築確認番号 : 千建住第240576号(令和6年3月27日付)他

引渡し可能時期 : 2024年11月以降

取引態様 : 売主

