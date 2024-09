Ë§¹áºÞ¤ä¹á¿å¤Ê¤É¤òÅ¸³«¡ªÆüËÜÌÀÀ±²ÖÏª¿å

台湾において117年の歴史を誇る明星花露水が、日本法人を設立しました。

台湾において117年の歴史を誇る明星花露水が、日本法人を設立しました。

本社オフィシャルであるため、ブランド名をそのまま社名とし、日本明星花露水とします。

オフィシャル日本法人として、同社は日本市場に向けての同ブランド認知を上げ、商品開発、店舗展開など市場獲得していきます。

■商品展開内容

台湾ではさまざまな商品展開を行なっていますが、日本でも同様に多様な商品展開を計画しています。

初回は2024年10月中を目処に明星花露水のブランドの一つである、MSLS(MingShing Life Style)ブランドの除菌消臭空間スプレーと、明星花露水ブランドグッズ(コースターやエコバッグなど)の販売を予定しています。

現在企画開発中のペット用ダニ避け除菌消臭スプレーを年内に販売開始。

台湾関連のイベントにも出展します。

■会社概要

商号 : 日本明星花露水

代表者 : 代表取締役 簡懐慈(チェン・フワイツウ)

所在地 : 〒292-0009 千葉県木更津市金田東1丁目33-17 B

設立 : 2024年08月

事業内容: 生活雑貨の卸小売業

資本金 : 1,000万円

