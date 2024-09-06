¡Ö¿©¤ï¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¥´¥á¥ó¤À¡ª²¶¤ÏÆ¨¤²¤ë¤¼¡ª¡×¢ª¥¸¥å¥Ã...¡¡àÃ¦Áö¥¨¥Óá¤ÎÈá¤·¤¤·ëËö¤Ë15Ëü¿Í¤¬ÎÞ
¡ÖÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤ËÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¥¨¥Ó¤¬½Ï¤·¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎAstell¡Ê¡÷AstellTwit¡Ë¤µ¤ó¤¬2024Ç¯9·î2Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿²èÁü¡£¼Ì¿¿º¸Â¦¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ó¤¬±Ë¤¤¤Ç¤¤¤ëÂç¤¤Ê¿åÁå¤À¡£
°ìÊý¡¢¿åÁå²£¤Î¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤ÎÃÏÌÌ¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ß¤ë¤È......¤³¤Á¤é¤Ë¤â1É¤¤À¤±¡¢¥¨¥Ó¤¬¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÂÎ¿§¤Ï¿åÁå¤Ë¤¤¤ë¸ÄÂÎ¤¿¤Á¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÆé¤Çè§¤Ç¤é¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¿¿¤ÃÀÖ¤À¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤¬4Æü¡¢Åê¹Æ¼Ô¤ÎAstell¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¥¨¥Ó¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ï8·î31Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î³ø»³¤Ç¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ÖÊâ¤¤¤Æ¤¿¤éÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊAstell¤µ¤ó¡Ë
ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±Æü¤Î³ø»³¤ÎÅ·µ¤¤Ï½ªÆüÀ²¤ì¤Ç¡¢»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïµ¤²¹¤¬30ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
Astell¤µ¤ó¤¬È¯¸«¤·¤¿¥¨¥Ó¤¬ËÜÅö¤Ë½ë¤µ¤Î¤»¤¤¤ÇÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌÔ½ë¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Î¾å¤ËÊü¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤é¡¢²ÄÇ½À¤Ï½¼Ê¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤«¤Ê¤êÀÚ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¸÷·Ê¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï15Ëü·ï¡Ê6ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤«¤ë¤¤¤ä¤±¤É......¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¡×
¡Ö¤â¤Ï¤ä¸½Âå¥¢¡¼¥È¤À¤í¤³¤ì¡×
¡ÖÂ¾¤Î¥¨¥Ó¤«¤é¤·¤¿¤éÀäË¾Åª²á¤®¤ë¹½¿Þ¡×