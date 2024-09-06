『吉本新喜劇座員総選挙2024』開票結果が発表 アキがV3 吉田裕は清水けんじに負ける 千葉公平は大幅ダウン【一覧】
『吉本新喜劇座員総選挙2024』開票イベントが6日、大阪・なんばグランド花月（NGK）地下の吉本新喜劇セカンドシアター（YES THEATER）で開催され、座長のアキが3連覇を達成した。
【写真】ピチピチの“キャッツ・アイ風”レオタード姿になった酒井藍＆小寺真理＆重谷ほたる
2位はすっちーが入り、他の座長では酒井藍が5位、吉田裕は8位だった。吉田は清水けんじを上回らなければ座長を降りる公約していたが、下回る結果となった。昨年2位に急浮上した千葉公平は7つダウンの9位だった。
3年目となった総選挙は、7月31日〜8月31日に投票を受け付け。1位になった座員は、10月18日にNGKで行う『吉本新喜劇まつり2024』で座長を務める。また、トップ29人と、圏外からファンが選んだ“推し座員”1人の計30人が『吉本新喜劇まつり2024』に出演する。
■『吉本新喜劇座員総選挙2024』最終結果
1位 アキ（3万8837票）
2位 すっちー（3万984票）
2位 山田花子（2万8907票）
4位 島田珠代（2万4438票）
5位 酒井藍（2万3049票）
6位 清水けんじ（2万2485票）
7位 小寺真理（2万361票）
8位 吉田裕（1万8442票）
9位 千葉公平（1万7408票）
10位 五十嵐サキ（1万6332票）
11位 間寛平（1万5050票）
12位 佐藤太一郎（1万3540票）
13位 安井政史（1万3197票）
14位 高橋靖子（1万2986票）
15位 奥重敦史（1万2076票）
16位 レイチェル（1万1137票）
17位 小林ゆう（1万1020票）
18位 谷川友梨（1万484票）
19位 森田まりこ（1万390票）
20位 太田芳伸（1万133票）
21位 咲方響（9960票）
22位 森田展義（9735票）
23位 浅香あき恵（9709票）
24位 小西武蔵（9626票）
25位 池乃めだか（9444票）
26位 西川忠志（9444票）
27位 住吉大和（9424票）
28位 石田靖（9244票）
29位 高井俊彦（8286票）
【推し枠】瀧見信行
【写真】ピチピチの“キャッツ・アイ風”レオタード姿になった酒井藍＆小寺真理＆重谷ほたる
2位はすっちーが入り、他の座長では酒井藍が5位、吉田裕は8位だった。吉田は清水けんじを上回らなければ座長を降りる公約していたが、下回る結果となった。昨年2位に急浮上した千葉公平は7つダウンの9位だった。
■『吉本新喜劇座員総選挙2024』最終結果
1位 アキ（3万8837票）
2位 すっちー（3万984票）
2位 山田花子（2万8907票）
4位 島田珠代（2万4438票）
5位 酒井藍（2万3049票）
6位 清水けんじ（2万2485票）
7位 小寺真理（2万361票）
8位 吉田裕（1万8442票）
9位 千葉公平（1万7408票）
10位 五十嵐サキ（1万6332票）
11位 間寛平（1万5050票）
12位 佐藤太一郎（1万3540票）
13位 安井政史（1万3197票）
14位 高橋靖子（1万2986票）
15位 奥重敦史（1万2076票）
16位 レイチェル（1万1137票）
17位 小林ゆう（1万1020票）
18位 谷川友梨（1万484票）
19位 森田まりこ（1万390票）
20位 太田芳伸（1万133票）
21位 咲方響（9960票）
22位 森田展義（9735票）
23位 浅香あき恵（9709票）
24位 小西武蔵（9626票）
25位 池乃めだか（9444票）
26位 西川忠志（9444票）
27位 住吉大和（9424票）
28位 石田靖（9244票）
29位 高井俊彦（8286票）
【推し枠】瀧見信行