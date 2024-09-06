『吉本新喜劇座員総選挙2024』で1位になったアキ （C）ORICON NewS inc.

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　『吉本新喜劇座員総選挙2024』開票イベントが6日、大阪・なんばグランド花月（NGK）地下の吉本新喜劇セカンドシアター（YES THEATER）で開催され、座長のアキが3連覇を達成した。

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　2位はすっちーが入り、他の座長では酒井藍が5位、吉田裕は8位だった。吉田は清水けんじを上回らなければ座長を降りる公約していたが、下回る結果となった。昨年2位に急浮上した千葉公平は7つダウンの9位だった。

　3年目となった総選挙は、7月31日〜8月31日に投票を受け付け。1位になった座員は、10月18日にNGKで行う『吉本新喜劇まつり2024』で座長を務める。また、トップ29人と、圏外からファンが選んだ“推し座員”1人の計30人が『吉本新喜劇まつり2024』に出演する。

■『吉本新喜劇座員総選挙2024』最終結果
1位　アキ（3万8837票）
2位　すっちー（3万984票）
2位　山田花子（2万8907票）
4位　島田珠代（2万4438票）

5位　酒井藍（2万3049票）
6位　清水けんじ（2万2485票）
7位　小寺真理（2万361票）
8位　吉田裕（1万8442票）
9位　千葉公平（1万7408票）
10位　五十嵐サキ（1万6332票）

11位　間寛平（1万5050票）
12位　佐藤太一郎（1万3540票）
13位　安井政史（1万3197票）
14位　高橋靖子（1万2986票）
15位　奥重敦史（1万2076票）

16位　レイチェル（1万1137票）
17位　小林ゆう（1万1020票）
18位　谷川友梨（1万484票）
19位　森田まりこ（1万390票）
20位　太田芳伸（1万133票）

21位　咲方響（9960票）
22位　森田展義（9735票）
23位　浅香あき恵（9709票）
24位　小西武蔵（9626票）
25位　池乃めだか（9444票）

26位　西川忠志（9444票）
27位　住吉大和（9424票）
28位　石田靖（9244票）
29位　高井俊彦（8286票）

【推し枠】瀧見信行