¼«Ì±ÁíºÛÁª¡¡¿ÀÆàÀîÁª½Ð¤Î²ÏÌî¡¢¾®ÀôÎ¾»á¤¬¶¥¹ç¡¡ÅÞ°÷É¼¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤Ø
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¤Ï²ÏÌîÂÀÏº¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¡Ê½°±¡¿ÀÆàÀî15¶è¡Ë¤ËÂ³¤¡¢6Æü¤Ë¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¸µ´Ä¶Áê¡Ê¿ÀÆàÀî11¶è¡Ë¤¬Àµ¼°¤Ë½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¶¥¹ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÁíºÛÁª¤ËÁª½ÐµÄ°÷2¿Í¤¬Î©¸õÊä¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÅÞ¸©Ï¢¤ÏÆÃÄê¤Î¸õÊä¼Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¡¢Î¾¿Ø±Ä¤¬ÅÞ°÷É¼¤Î³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ·ã¤·¤¯Áè¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®Àô»á¡¢¡È¥Ý¥¨¥à¡É¤Ï¡ÖÈ¿¾Ê¡×¡¡°ÂÁ´±¿Å¾¤Î½ÐÇÏ²ñ¸«
¡¡²ÏÌî»á¤Ï2Æü¡¢¸©µÄ²ñ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÎÉô²°¤òË¬¤ì¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸©µÄ¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¤ëÆü¤À¡£²ÏÌî»á¤ÏÁ°²ó¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿2021Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Î±þ±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸©µÄ¤é¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Öº£²ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î20Ê¬¸å¡¢Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤ËÅÞ¸©Ï¢²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¾®Àô»á¤âÆ±¤¸Éô²°¤òË¬Ìä¡£ÁíºÛÁª½ÐÇÏ¤Î°ÕÍß¤òÅÁ¤¨¤Æ¸©µÄ¤é¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÃÏÊý¤Î»×¤¤¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÁíºÛÁª¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡²ÏÌî»á¤¬½ÐÇÏ¤·¤¿Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢¾®Àô»á¤ÈÀÐÇËÌÐ¸µÅÞ´´»öÄ¹¤«¤é»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¡Ö¾®ÀÐ²ÏÏ¢¹ç¡×¤ÇÎ×¤ß¡¢´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤È¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Ï3¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÅÞ²þ³×¤òÁÊ¤¨¤ÆÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¡£ÅÞ¸©Ï¢¤Ï¤É¤Á¤é¤â¿ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÞ°÷ÅêÉ¼¤â¸°¤ò°®¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÞ°÷¿ô¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÌó109Ëü¿Í¡£¸©Æâ¤ÏÌó6Ëü5000¿Í¤ÎÅÞ°÷¤òÊú¤¨¡¢Åìµþ¤Ë¼¡¤°Á´¹ñ2ÈÖÌÜ¤ÎÂçÉ¼ÅÄ¤À¡£
¡¡6Æü¤Ë½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤·¤¿¾®Àô»á¤Ï¤¹¤Ç¤Ë8·î24Æü¡¢ÃÏ¸µ¤Î²£¿Ü²ì»Ô¤Ç»ÔµÄ¤é¤ËÎ©¸õÊä¤òÅÁÃ£¡£9·î8Æü¤Ë¤Ï²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¤ÎºùÌÚÄ®±ØÁ°¤Ç³¹Æ¬±éÀâ²ñ¤ò³«¤¯¤Ê¤É¹ð¼¨Æü¡Ê12Æü¡ËÁ°¤«¤é»Ù»ý³ÈÂç¤ËÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ã¤·¤¤É¼¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤¬Î¾¿Ø±Ä¤Ë¤¢¤Ä¤ì¤¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤«¡£ÁíºÛÁª¸å¤ÎÁá¤¤»þ´ü¤Ë½°±¡²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤Î¼Â»Ü¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ë¼«Ì±¸©µÄ¤Ï¡ÖÀ¯¼£²ÈÆ±»Î¤ÎÏÀÀï¤Ê¤Î¤Ç¤·¤³¤ê¤Ï»Ä¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¹ð¼¨¤µ¤ì¤ì¤Ð¤µ¤é¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÍ½Â¬¤¹¤ë¡£ÅÞ¸©Ï¢´´Éô¤Ï¡Ö2¿Í¤Ï¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¤·¡¢È¯¿®ÎÏ¤â¤¢¤ë¡£¹ñ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÞ°÷¡¢¹ñÌ±¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¡ÚË©ÅÄÀµ»Ö¡¢±óÆ£ÏÂ¹Ô¡Û