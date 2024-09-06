80ºÐ¤ÎÉã¤È¡Ö¼Ö¤ò¶¦Í¡×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Éã¤¬¡Ö±¿Å¾ÌÈµö¤òÊÖÇ¼¡×¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÉãÌ¾µÁ¤Î¼Ö¤ä¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©ºÇ½ªÅª¤Ë»ä¤·¤«±¿Å¾¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÎð¼Ô¤Î¼«¼çÊÖÇ¼¤ÏÊ¿À®¸µÇ¯¤ò¥Ôー¥¯¤Ë¸º¾¯
·Ù»¡Ä£¤Î±¿Å¾ÌÈµöÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ5Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±¿Å¾ÌÈµöÊÝÍ¼Ô¿ô¤Ï1983Ëü8119¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢±¿Å¾ÌÈµöÊÝÍ¼ÔÁí¿ô¤Î24.2¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸·Ù»¡Ä£¤Î¡ÖÎáÏÂ5Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ò¸«¤ë¤È¡¢75ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð±¿Å¾¼Ô¤Ë¤è¤ë»àË´»ö¸Î·ï¿ô¤ÏÎáÏÂ2Ç¯¤Þ¤Ç¸º¾¯·¹¸þ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë»ö¸Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ìー¥¤È¥¢¥¯¥»¥ë¤ÎÆ§¤ß´Ö°ã¤¤¤Ê¤É¤Î¡ÖÁàºîÉÔÅ¬¡×¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÌÈµöÊÝÍ¼Ô10Ëü¿ÍÅö¤¿¤ê75ºÐ°Ê¾å¹âÎð±¿Å¾¼Ô¤Ë¤è¤ë»àË´»ö¸Î·ï¿ô¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢75ºÐ°Ê¾å¤ÎÌÈµöÊÝÍ¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç»àË´»ö¸Î·ï¿ô¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»ö¸ÎÎ¨¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Æ¤È¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹âÎð¼Ô¤¬¼«¤é±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤òÊÖÇ¼¤·¤¿¤È¤¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤Î¿ä°Ü¡Ê¿Þ1»²¾È¡Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢65ºÐ°Ê¾å¤ÎÁ´ÂÎ¤Ç¤ß¤ëÊÖÇ¼Î¨¤ÏÎáÏÂ¸µÇ¯¤«¤é¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¼«³Ð¤¬¤¢¤ê¼«¤éÊÖÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢²ÈÂ²¤«¤éÂ¥¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢70ºÐ°Ê¾å¤ÎÊÖÇ¼Î¨¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡Ö¹Ù³°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¼Ö¤¬¤Ê¤¤¤ÈÉÔÊØ¡×¤È¤¤¤¦ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÂ¿¤¯¸«¤«¤±¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¿ÞÉ½1
¢¨·Ù»¡Ä£¡ÖÎáÏÂ5Ç¯ÈÇ ±¿Å¾ÌÈµöÅý·×¡×¤è¤êÉ®¼ÔºîÀ®
¢¨¾®¿ôÅÀ°Ê²¼Âè2°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤¿¤¿¤á¡¢100¡ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ç¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹
Æ±µï¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¼Ö¤ò¾ùÅÏ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÊÝ¸±¤Ï¡©
¹âÎð¤Î¿Æ¤¬±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ò¼«¼çÊÖÇ¼¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¼Ö¤ÎÌ¾µÁ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡ÖÉã¿Æ¤Î½êÍÊª¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬º£¸å¤Ï±¿Å¾¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤â¡¢ÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·ÊÝ¸±·ÀÌó¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¿Í¤¬¡ÖµÌ¾ÈïÊÝ¸±¼Ô¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÌ¾ÈïÊÝ¸±¼Ô¤ÏÌÈµö¾Ú¤òÊÝÍ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤ÎµÌ¾ÈïÊÝ¸±¼Ô¤ÎÊÑ¹¹¤ÏÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢Æ±µï¤Î¿ÆÂ²¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅùµé¤ò°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼Ö¤ÎÌ¾µÁ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Â»³²ÊÝ¸±¤ÏÂ¾¿Í¤ÎºâÊª¤Ë¤â³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸±·ÀÌó¼Ô¤Ïº£¤Þ¤Ç¤É¤ª¤êÉã¿Æ¤È¤·¡¢µÌ¾ÈïÊÝ¸±¼Ô¤À¤±¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢ÊÝ¸±·ÀÌó¼Ô¤ÎÊÑ¹¹¤òÆ±»þ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼Ö¤ÎÌ¾µÁ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È¤¤ÎÃí°ÕÅÀ
¤³¤ì¤Þ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤ÏÉã¿Æ¤Î»ý¤ÁÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ËÌ¾µÁ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÂ£Í¿¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Â£Í¿¤Î¤È¤¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÎñÇ¯²ÝÀÇ¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ç¡¢1Ç¯´Ö¤Ë110Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÂ£Í¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢110Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÉôÊ¬¤ËÂ£Í¿ÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢Éã¿Æ¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¼Ö¤ÎººÄê¤¬110Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Â£Í¿ÀÇ¤ÏÈ¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢110Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢100Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿ÉôÊ¬¤ËÂ£Í¿ÀÇ¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Â£Í¿ÀÇ¤Ë¤Ï¡ÖÆÃÎãÀÇÎ¨¡×¤È¡Ö°ìÈÌÀÇÎ¨¡×¤¬¤¢¤ê¡¢Â£Í¿¤¹¤ëÂ¦¤¬Â£Í¿¤µ¤ì¤ëÂ¦¤ÎÉãÊì¤äÁÄÉãÊì¤Ê¤ÉÄ¾·ÏÂºÂ°¤Ç¡¢Â£Í¿¤µ¤ì¤ëÂ¦¤¬18ºÐ°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ÖÆÃÎãÀÇÎ¨¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì°Ê³°¤ÎÂ£Í¿¤Ï¡Ö°ìÈÌÀÇÎ¨¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÞÉ½2
¢¨¹ñÀÇÄ£No.4408 Â£Í¿ÀÇ¤Î·×»»¤ÈÀÇÎ¨¤è¤êÉ®¼ÔºîÀ®
¤Þ¤È¤á
¹âÎð¼Ô¤Î¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤ê¡¢»þ¤ËÂç¤¤Ê»ö¸Î¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Ê¤¤¹âÎð¼Ô¤âÁý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤À¼«Ê¬¤ÏÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤¦¿Í¤ä¡¢¡Ö¼Ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤ÏÀ¸³è¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤é¡×¤È±¿Å¾¤òÂ³¤±¤ë¿Í¤â¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Î¼«¼çÊÖÇ¼¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢º£¤Þ¤ÇÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤Ï±¿Å¾¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¾ùÅÏ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾ò·ï¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢·ÀÌó¼Ô¤äµÌ¾ÈïÊÝ¸±¼Ô¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ùÅÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤ËÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¼Ö¤ÎÉ¾²Á³Û¤¬¹â³Û¤Ê¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Â£Í¿ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
·Ù»¡Ä£ ±¿Å¾ÌÈµöÅý·× ÎáÏÂ5Ç¯ÈÇ
·Ù»¡Ä£ ÎáÏÂ5Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹ñÀÇÄ£ No.4408 Â£Í¿ÀÇ¤Î·×»»¤ÈÀÇÎ¨¡ÊÎñÇ¯²ÝÀÇ¡Ë
¼¹É®¼Ô¡§µÈÌîÍµ°ì
Ì´¼Â¸½¥×¥é¥ó¥Êー