ÅÐ»³Ãæ¤Ë³êÍî¤«¡ÄÈ¬³¤»³¤Ç72ºÐÃËÀ¤¬»àË´ ÅÐ»³Æ»¤«¤éÌó100m³°¤ì¤¿¾ì½ê¤ÇÈ¯¸«¡Ú¿·³ã¡¦Æîµû¾Â»Ô¡Û
9·î5Æü¡¢¿·³ã¸©Æîµû¾Â»Ô¤ÎÈ¬³¤»³¤ËÅÐ»³¤Ë½Ð¤«¤±¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿70ÂåÃËÀ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©¾ÂÅÄ»Ô¤ÎÀéÌÚÎÉ¹±°ì¤µ¤ó¡Ê72¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÀéÌÚÎÉ¤µ¤ó¤Ï5Æü¸áÁ°7»þ¤´¤í¡¢ÅÐ»³¤Î¤¿¤á¤Ë¥íー¥×¥¦¥§ー¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë1¿Í¤ÇÆüµ¢¤ê¤ÎÍ½Äê¤ÇÅÐ»³ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢6ÆüÄ«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â²¼»³¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬ÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
6ÆüÀµ¸á¤¹¤®¤Ë¸©·Ù¤Î¥Ø¥ê¤¬ÅÐ»³Æ»¤«¤éÌó100m³°¤ì¤¿¾ì½ê¤ÇÀéÌÚÎÉ¤µ¤ó¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏÀéÌÚÎÉ¤µ¤ó¤¬³êÍî¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£