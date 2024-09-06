56²ó¡Ö²þ³×¡×·«¤êÊÖ¤·¤¿¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡¡Éã¡¦½ã°ìÏº»á¤ò°Õ¼±?
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê9·î12Æü¹ð¼¨¡¢27ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤ò6ÆüÉ½ÌÀ¤·¤¿¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¸µ´Ä¶Áê¡Ê43¡Ë¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬¿¿¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Ë¤Ï²þ³×¤ò¾§¤¨¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²þ³×¤ò°µÅÝÅª¤Ë²ÃÂ®¤Ç¤¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤òÁª¤Ö¤³¤È¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö²þ³×¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¯¼£²ÈÁü¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¾®Àô»á¤ÎÉã½ã°ìÏº¸µ¼óÁê¤¬¿Ê¤á¤¿¡Ö¾®Àô²þ³×¡×¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤â»È¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Þ¤È¤á¡Û½ÐÇÏ²ñ¸«¤Ë¤Î¤¾¤ó¤À¾®Àô»á¤ÎÉ½¾ð
¡¡¡ÖÏ«Æ¯»Ô¾ì²þ³×¡×¡ÖÀ¯¼£²þ³×¡×¡Ö¹ñ²ñ²þ³×¡×¡£Ìó1»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿²ñ¸«¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¾®Àô»á¤Ï56²ó¤â¡Ö²þ³×¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àô»á¤Ï¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¸øÌó¤È¤·¤Æ¡Ö1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë²þ³×¡×¤È¡ÖÃæÄ¹´ü¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¹½Â¤²þ³×¡×¤ËÊ¬¤±¤ÆÀâÌÀ¡£1Ç¯°ÊÆâ¤Î²þ³×¤È¤·¤Æ¡À¯¼£²þ³×¢À»°è¤Ê¤µ¬À©²þ³×£¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò»è¤Î³ÈÂç¡½¡½¤Î»°¤Ä¤Î²þ³×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÎóµó¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤Á¡ÖÀ»°è¤Ê¤µ¬À©²þ³×¡×¤Ï¡¢½ã°ìÏº»á¤¬·Ç¤²¤¿¡ÖÀ»°è¤Ê¤¹½Â¤²þ³×¡×¤È½Å¤Ê¤ë¡£½ã°ìÏº»á¤Ï¤½¤Î´ú°õ¤Î²¼¤Ë¡¢¸ø¶¦»ö¶È¤Îºï¸º¤äÉÔÎÉºÄ¸¢½èÍý¤Ê¤É¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤¿¤¬¡¢»Ô¾ì¸¶Íý¼çµÁ¤Ë´ð¤Å¤¯²þ³×¤¬³Êº¹³ÈÂç¤ò¾·¤¤¤¿¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÀ»°è¤Ê¤µ¬À©²þ³×¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¾®Àô»á¤Ï¡ÖÄÂ¾å¤²¡¢¿Í¼êÉÔÂ¡¢Àµµ¬¡¦ÈóÀµµ¬³Êº¹¤òÆ±»þ¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì²þ³×¤ÎËÜ´Ý¡¢²ò¸Ûµ¬À©¤ò¸«Ä¾¤¹¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¸½¹ÔÀ©ÅÙ¾å¡¢À°Íý²ò¸Û¤Ë¤Ï¿Í°÷ºï¸º¤ÎÉ¬Í×À¤ä¡¢ÇÛÃÖÅ¾´¹¤Ê¤É¤Ç²ò¸Û¤òÈò¤±¤ëÅØÎÏ¤Ê¤É¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¾®Àô»á¤ÏÂç´ë¶È¤Ë¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¡Ê³Ø¤ÓÄ¾¤·¡Ë¤äºÆ½¢¿¦»Ù±ç¤òµÁÌ³¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¿¦¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤êÂ³¤±¤ë¤è¤ê¡¢Á°¸þ¤¤ËÀ®Ä¹Ê¬Ìî¤Ø°Ü¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤ò¹½ÁÛ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤¬¡¢²ò¸Ûµ¬À©¤Î´ËÏÂ¤ÏÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÀ¸³è¤òÉÔ°ÂÄê¤Ë¤¹¤ë¤È¤ÎÈ¿È¯¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡À¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼Î¢¶â»ö·ï¤Ë´Ø·¸¤·¤¿µÄ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤Ç¸øÇ§¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¡Ö¸·Àµ¤ËÈ½ÃÇ¡×¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÀâÌÀÀÕÇ¤¤Î²Ì¤¿¤·Êý¤äºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÃÏ¸µ¤Î°Õ¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¿·¼¹¹ÔÉô¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤·¡¢¡ÖÁªµó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤òºî¤êÄ¾¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼«Ì±¤ÎÄ´ºº¤Ç¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ÎÉÔµºÜ¤Ê¤É¤¬È¯³Ð¤·¤¿µÄ°÷¤Ï80¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢½°»²¤ÎÀ¯¼£ÎÑÍý¿³ºº²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤Î¤Ï¤´¤¯°ìÉô¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¾®Àô»á¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿È½ÃÇ´ð½à¤Ë¤Ï¤¢¤¤¤Þ¤¤¤µ¤â»Ä¤ê¡¢º£¸å¡¢¸õÊäÆ±»Î¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤Ê¤É¤ÇµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¤³¤ÎÂ¾¡¢¡Ö»°°Ì°ìÂÎ¡×¡Ö´ûÆÀ¸¢±×¡×¤Ê¤É¤È¾®Àô²þ³×¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¸ÀÍÕ¤¬È¯¤»¤é¤ì¤¿¡£¾®Àô»á¤Ï¤½¤Î¸å¡¢½Ð±é¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç½ã°ìÏº»á¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤«Ìä¤ï¤ì¡¢¡Ö¼«Á³¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡Ú¿¹¸ýº»¿¥¡¢ÃÝÆâË¾¡Û